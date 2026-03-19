제천한방천연물산업진흥재단, 한방힐링아카데미 진행

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천한방천연물산업진흥재단(이사장 최명현)은 한방천연물 자원을 활용한 치유 교육 프로그램인 '2026 제천한방힐링아카데미'를 4월부터 본격 운영한다고 19일 밝혔다.
제천한방힐링아카데미는 전국 공무원과 공공기관 종사자를 대상으로 자연치유도시 제천이 보유한 한방천연물 기반시설과 관광자원을 활용해 건강한 휴식과 산업 이해를 함께 제공하는 체험형 교육 과정으로, 현재 상반기 교육생을 모집하고 있다.
특히 이번 제천한방힐링아카데미는 단순 체험 중심을 넘어 한방천연물 산업에 대한 이해를 높일 수 있는 산업형 교육 과정으로 운영돼, 제천이 한방천연물 산업 중심 도시로 자리 잡는 데 기여할 것으로 기대된다.
최명현 이사장은 "전국 공직자들이 제천의 아름다운 경관 속에서 역사와 한방 천연물이 어우러진 환경을 통해 심신의 안정을 찾을 수 있도록 내실 있게 준비했다"라며 "이번 아카데미가 업무 스트레스를 해소하고 새로운 활력을 얻는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.
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