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[채권/외환] 금리 '매파적 동결'에 美 국채금리·달러 동반 상승…중동 전쟁·유가 변수에 불확실성 확대

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전쟁·유가 변수 속 "불확실성 최고 수준"
성장 상향·물가 재상승…"에너지 가격 65달러 시나리오"
달러 10개월 최고권…"안전자산 쏠림 지속"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률과 달러화가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 동결 이후 동반 상승했다. 연준이 금리 인하 기대를 유지하면서도 인플레이션 전망을 상향하는 '매파적 동결(hawkish hold)' 기조를 확인하자 시장은 긴축 장기화를 반영하는 모습이다.

미 국채 수익률은 18일(현지시간) 일제히 상승했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 9.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.762%를 기록했고, 10년물은 5.9bp 상승한 4.261%, 30년물은 2.6bp 오른 4.878%를 나타냈다.

연준은 이날 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하고, 올해 한 차례 금리 인하 전망을 유지했다. 다만 경제 전망에서는 성장률을 상향하고 물가 전망을 끌어올리며 정책 기조의 신중함을 드러냈다.

미 국채 10년물 금리 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.03.19 koinwon@newspim.com

제롬 파월 연준 의장은 "경제는 여러 도전에도 불구하고 견조하다"며 "생성형 인공지능(AI)이 향후 생산성 향상에 기여할 것"이라고 밝혔다. 이어 "금리 인상 가능성도 논의됐지만 기본 시나리오는 아니다"라면서도 "어떤 선택지도 배제하지 않는다"고 강조했다.

전쟁·유가 변수 속 "불확실성 최고 수준"

연준은 정책 성명에서 "중동 상황이 미국 경제에 미치는 영향은 불확실하다"고 평가했다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 전쟁이 3주째 이어지는 가운데, 전 세계 원유와 LNG의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 상태다.

시장에서는 전쟁, 고용, 물가를 둘러싼 불확실성이 연준의 정책 경로를 더욱 불투명하게 만들고 있다는 분석이 나온다. 누빈의 토니 로드리게스는 "현재는 연준의 향방에 대해 강한 확신을 갖기 어려운 국면"이라고 말했다.

연준은 유가 충격에도 불구하고 올해 금리 인하 전망을 유지했다. 2027년 물가 상승률은 2.2%로, 목표치(2%)에 근접할 것으로 예상했다.

성장 상향·물가 재상승…"에너지 가격 65달러 시나리오"

경제 전망에서는 성장률과 물가가 동시에 상향됐다. 2026년 성장률은 2.4%로 기존보다 높아졌고, 실업률은 4.4%로 유지됐다.

개인소비지출(PCE) 물가 상승률은 올해 말 2.7%로 전망됐으며, 근원 PCE 역시 2.7%로 상향 조정됐다.

로드리게스는 "성장률 상향이 가장 눈에 띄는 변화"라며 "유가가 배럴당 약 65달러 수준에서 안정될 경우 성장 영향은 제한적이고 인플레이션 충격도 빠르게 완화될 것"이라고 분석했다.

연준 발표 이후 금리 선물시장은 올해 금리 인하 기대폭을 26bp에서 20bp로 축소했다. 첫 인하는 올해 12월 또는 내년 초로 늦춰질 가능성이 커졌다.

수익률 곡선은 단기 금리가 더 빠르게 상승하는 '베어 플래트닝' 양상을 보였다. 이는 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 기대를 반영한 것이다.

더불어 이날 발표된 2월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 강하게 나온 것 역시 국채금리 상승과 달러 강세를 촉발했다.

달러 10개월 최고권…"안전자산 쏠림 지속"

미 달러화도 강세를 이어갔다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.51% 상승한 100.0을 기록하며 최근 이틀간 하락분을 만회했다. 중동 분쟁과 유가 상승이 투자자들을 미국 자산으로 끌어들이며, 달러는 지난주 10개월 만의 최고치까지 오른 바 있다.

달러는 스위스 프랑 대비 0.92% 상승했고, 유로와 파운드 역시 달러 대비 0.4~0.5% 하락했다. 

엔화는 달러 대비 159.7엔까지 약세를 보이며 2024년 일본 당국의 개입 구간에 근접했다. 이에 따라 외환시장 개입 가능성에 대한 경계감도 커지고 있다.

달러화 강세 속 한국 시간 19일 오전 7시 10분 달러/원 환율은 전장 대비 1.14% 오른 1505.00원을 가리켰다.

주요국 중앙은행들도 잇따라 금리 결정을 앞두고 있다. 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BOE), 일본은행(BOJ) 모두 금리 동결이 예상되지만, 중동발 인플레이션 충격 속 향후 정책 방향이 핵심 변수로 떠오르고 있다.

koinwon@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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