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2026.03.19 (목)
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뉴욕증시, 연준 물가 우려에 일제히 하락... 다우 1.63%↓

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 18일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 미 연방준비제도(Fed)가 깊어진 물가 우려를 드러내고 중동발 지정학적 위기가 고조되면서 투자 심리가 급격히 위축됐다. 예상보다 가파르게 상승한 2월 도매물가 지표와 이란의 에너지 시설 공격 위협은 시장의 낙폭을 더욱 키우는 요인이 됐다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 768.11포인트(1.63%) 내린 4만6225.15를 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스500지수는 91.39포인트(1.36%) 하락한 6624.70에 마쳤으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 327.11포인트(1.46%) 밀린 2만2152.42로 집계됐다.

시장 참가자들은 이날 연방공개시장위원회 정례회의 결과와 제롬 파월 연준 의장의 입에 주목했다. 연준은 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하며 시장의 예상에 부합하는 결정을 내렸다. 이번 회의에서는 비둘기파인 스티븐 마이런 이사가 0.25%포인트 인하를 요구하는 소수 의견을 냈지만 위원회 전체의 신중한 기조를 꺾지는 못했다.

시장의 시선을 끈 것은 물가 전망이었다. 회의 후 공개한 경제전망요약(SEP)에서 연준은 올해 개인소비지출(PCE) 물가지수 예측치를 2.7%로 기존보다 0.3%포인트(%p) 상향 조정했다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 이 같은 전망에 대해 인플레이션 둔화의 진전이 기대만큼 이루어지지 않고 있다며 물가에 대한 답답한 심정을 드러냈다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에 나타난 제롬 파월 연준 의장의 기자회견 장면.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.19 mj72284@newspim.com

특히 최근 이란 전쟁으로 인한 유가 급등과 관련해서는 "우리는 과거 관세 충격과 팬데믹을 겪었고 이제는 상당한 규모와 지속성을 가진 에너지 충격을 마주하고 있다"며 "이러한 일련의 충격들이 인플레이션 기대 심리를 자극해 문제를 일으킬 수 있다는 점이 우려되는 대목"이라고 지적했다.

스태그플레이션 우려에 대해서는 상황이 그만큼 심각하지는 않다고 선을 그었지만, 파월 의장은 앞으로 물가 안정을 확인하지 못한다면 금리 인하도 없을 것이라고 강조했다.

MAI 캐피털 매니지먼트의 크리스 그리산티 수석 시장 전략가는 "연준이 경계 태세를 갖추고 있다는 확신을 준다"며 "나아가 오늘 성명은 높은 유가가 더 매파적인 연준을 의미한다는 시장의 합의된 의견이 틀렸을 수 있다는 생각을 갖게 한다"고 설명했다.

네이션와이드 인베스트먼트 매니지먼트 그룹의 마크 해켓 수석 시장 전략가는 "이번 기자회견은 '우리는 모른다'고 말하며 불확실성의 정도를 인정하고 정책이 완만하게 제약적이라고 언급한 정직함이 돋보였다"며 "이란과 인플레이션, 인공지능(AI) 및 기업 이익이 주요 동인이 될 가능성이 높은 상황에서 연준이 올해 위험 자산에 중대한 긍정적 또는 부정적 촉매제가 될 가능성은 낮다"고 판단했다.

개장 전 발표된 2월 생산자물가지수(PPI)도 시장 심리에 악재로 작용했다. 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 지난 2월 PPI가 전월 대비 0.7%, 전년 대비 3.4% 상승했다고 발표했다. 이는 전문가 예상치를 크게 웃도는 수치로 도매 물가 단계에서의 압력이 여전히 강하다는 점을 시사했다. 변동성이 큰 항목을 제거한 근원 PPI 역시 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.9% 오르며 인플레이션 우려를 부채질했다.

중동의 전운은 에너지 공급망 붕괴 공포를 자극했다. 이란 혁명수비대는 사우디아라비아의 샘레프 정유소와 알 주베일 석유화학 단지, UAE의 알 호슨 가스전, 카타르의 메사이드 단지 등을 정당하고 우선적인 표적으로 규정하며 민간인 대피를 경고했다. 이에 런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 5월물은 3.83% 오른 배럴당 107.38달러에 거래를 마쳤으며 서부텍사스산원유(WTI) 역시 96달러 선을 유지했다.

업종별로는 S&P500 전 업종이 하락했다. 필수 소비재와 재량 소비재가 각각 2% 넘게 밀렸고 원자재 업종도 약세를 보였다.

다만 개별 기업 중에서는 실적 호조를 보인 마이크론 테크놀로지가 장 마감 후 시간 외 거래에서 강력한 오름세를 보이고 있으며 윌리엄스 소노마와 메이시스 등도 실적을 바탕으로 강세를 나타냈다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 9.12% 급등한 24.41을 기록했다.

 

 

mj72284@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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