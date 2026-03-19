전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, 이란의 해상 가스전 피격 소식에 유가 급등과 함께 일제히 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 18일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가  일제히 하락했다.

카타르의 노스필드(North Field)와 함께 세계 최대 해상 가스전으로 꼽히는 이란의 사우스파르스(South Pars) 가스전과 육상의 가스 처리 인프라가 공격을 받으면서 국제사회가 다시 한번 깊은 우려의 늪에 빠졌다.

이란은 주변 걸프국의 에너지 시설을 무차별 보복 타격하겠다고 공언했다. 

투자자들은 또 유럽 증시 마감 후 공개될 미 연방준비제도(Fed)의 금리 결정과 제롬 파월 의장의 기자회견에 촉각을 곤두세웠다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 4.52포인트(0.75%) 내린 597.93으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 228.67포인트(0.96%) 떨어진 2만3502.25에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 98.31포인트(0.94%) 물러난 1만305.29로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 4.61포인트(0.06%) 내린 7969.88에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 146.20포인트(0.33%) 후퇴한 4만4741.34로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 50.40포인트(0.29%) 오른 1만7299.10에 마감했다.

영국 런던의 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

유가는 이날 다시 한번 치솟았다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 장중 한 때 109.11달러를 터치했다.

이스라엘의 이란 해상 가스전 공격이 직격탄이었다. 이스라엘 군은 이날 이란의 사우스파르스 가스전과 아살루예 가스 정제시설을 폭격했다. 지난달 28일 전쟁이 시작된 이후 이란의 에너지 시설이 공격을 받은 것은 이번이 처음이다. 

이란은 곧바로 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르의 에너지 인프라에 대한 공격을 예고했다. 이란 측은 "전쟁이 새로운 국면에 접어들었다"며 경제 전면전을 펼치겠다고 했다. 

카타르도 이스라엘 공격을 "위험하고 무책임한 행동"이라고 비난하면서 "에너지 인프라를 겨냥하는 것은 전 세계 에너지 안보를 위협하는 것"이라고 했다. 

카타르의 노스필드와 이란의 사우스파르스는 걸프만에 있는 동일 가스전을 기반으로 하며, 두 나라가 각자의 가스 생산 시설을 운영하는 형태이다. 

페퍼스톤(Pepperstone)의 수석 연구전략가 마이클 브라운은 "지금까지 에너지 시설은 일종의 금지구역처럼 여겨졌는데 오늘 본 사건은 그것이 당연한 것이 아님을 알려주는 신호"라고 했다.

로이터 통신은 "오늘 유럽 시장의 움직임은 투자심리가 여전히 중동 지역 상황에 매우 민감하게 반응하고 있다는 것을 보여준다"며 "특히 석유 수입 의존도가 높은 유럽에서 주식이 바닥을 찾았다는 기대가 흔들리고 있다"고 했다. 

미국의 2월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 급등했다. 전문가들의 예상치 0.3%를 크게 웃돌았다.

이런 상황에서 미 연준의 금리 결정과 파월 의장의 발언도 투자자들의 큰 관심을 받았다. 시장은 연준이 금리를 동결할 것으로 예상했다. 

브라운 전략가는 "파월 의장은 최대한 구체적인 입장을 피하려 할 것"이라며 "현재 시점에서 특정 정책 경로에 자신을 묶고 싶어하지 않을 것"이라고 했다. 

주요 업종 중에서 소비재 관련 주식은 2.72% 하락하며 전체 지수 하락을 주도했고, 헬스케어 섹터도 2% 떨어졌다.

은행주는 하락장에서 비교적 영향을 받지 않고 1.22% 올라 3거래일 연속 상승했다.

개별 종목 중에서는 컴퓨터 주변기기 제조사인 스위스 로지텍(Logitech)이 6.07% 하락했다. UBS가 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 88스위스프랑에서 80스위스프랑으로 낮췄기 때문이다. 

영국의 전문기술 솔루션 업체 디플로마(Diploma)는 2026회계연도 가이던스를 상향 조정하면서 17.79% 급등해 사상 최고가를 기록했다. 이 회사는 유기적 매출 성장률을 기존 6%에서 9%로, 영업이익률은 22.5%에서 약 25%로 상향 조정했다. 시장 컨센서스 기준 조정영업이익은 약 3억7700만 파운드를 예상했다.

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동