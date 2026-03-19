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2026.03.19 (목)
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美 "北, 러 실전경험·中 경제지원 업고 核·미사일 자신감… 중대 위협"

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2026 연례위협평가 보고서…러 파병 통해 현대전 경험 축적
사이버 범죄·대러 무기 판매로 외화 수입 '제재 이후 최고치'

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 정보당국이 북한·중국을 한 축으로 한 한반도 안보 환경 악화를 핵심 리스크로 지목하면서도, 북·러 밀착과 중국의 전략적 계산 속에서 한반도 정세가 더욱 복잡해지고 있다고 평가했다.​ 한·미·일 안보 공조 강화와 동시에 북·중·러 간 '선택적 공조' 관리가 향후 한국 외교·안보 정책의 최대 과제가 될 것임을 시사한다는 평가다.

◆ 북·러 군사 공조로 "북한 자신감·전력 동시 상승"​

미 국가정보국(DNI)이 18일(현지시간) 의회에 제출한 '2026 연례위협평가(ATA) 보고서'는 북한이 핵·미사일 전력 확장을 통해 억지력을 공고히 하려는 기조를 유지하는 가운데, 러시아와의 군사 협력이 북한의 실질적 전력 증강으로 이어지고 있다고 분석했다.​ 북한은 2024년 쿠르스크 지역에 1만 1000 명 이상의 병력을 파견하여 러시아의 우크라이나 전쟁 지원을 위해 포탄 등 군수 물자를 제공했고, 이를 통해 고강도 현대전에 대한 실전 경험을 축적한 것으로 평가됐다.

미 정보당국은 이 과정에서 북한군이 "21세기 고강도 전쟁에서의 실전 경험을 쌓았다(gained valuable combat experience)"고 지적하며, 향후 평양이 러시아전에서의 전술·교훈을 한반도 작전에 얼마나 제도화하고 전력화하느냐에 따라 위협 수준이 달라질 것이라고 내다봤다. 다만 보고서는 "북한은 여전히 한·미 동맹 전력에 의해 억제된 상태로 남을 것으로 보인다(will likely remain deterred)"고 평가했다.

◆ 제재 회피·사이버 범죄로 외화 수입 회복​

보고서에 따르면 북한은 코로나19 이후 재개된 대중(對中) 교역, 러시아에 대한 무기 판매 수익, 암호화폐 절취를 포함한 불법 사이버 활동을 통해 외화 수입을 2018년 대대적인 제재 부과 이전 수준 이후 최고치로 끌어올린 것으로 평가된다. 이날 연방 상원 정보위원회 청문회에서 털시 개버드 DNI 국장은 북한이 2025년 한해에만 가상화폐 20억 달러를 탈취한 걸로 추정했다. 

보고서는 특히 북한 정보통신(IT) 인력이 위장 신원으로 해외 IT 기업에 취업해 제재와 보안을 우회하고 있다며 "이러한 사이버 및 인적 침투는 미국과 한국의 방산·금융·핵심 인프라에 대한 중장기 위협"이라고 경고했다.​

미 국가정보국(DNI)이 18일(현지시간) 의회에 제출한 '2026 연례위협평가(ATA) 보고서' 표지(일부). [사진제공=미 상원 정보위원회]

◆ 중국, 북한 최대 후견국이자 경제 생명선​

보고서는 북한의 가장 중요한 후원국이자 경제적 생명선으로 여전히 중국을 지목했다. 김정은 위원장이 중·러 밀착 속에서도 2025년 대중 관계 개선을 위한 조치를 취하면서, 중국은 북한의 가장 중요한 교역 상대이자 경제적 후견인 지위를 재확인했다고 평가했다.

미 정보당국은 북·중 관계가 국경 봉쇄와 북한의 연이은 핵·미사일 시험으로 한동안 냉각됐지만, 북한의 외교적 조정과 러시아 변수 등장으로 "북한이 중국·러시아 양 축을 활용해 제재 압박을 완화하는 구도를 형성했다"고 분석했다.​

◆ 북·중·러 '선택적 공조'…동맹 수준은 아냐​

ATA는 중국·러시아·이란·북한, 그리고 파키스탄이 모두 미국 본토를 타격할 수 있는 미사일 전력을 확대하고 있다고 지적했다. 특히 이들 국가는 미국의 미사일 방어 체계를 압박하기 위해 고성능 미사일에 저렴한 소모용 시스템(소형 무인기 등)을 결합하는 방안을 계획할 것이 거의 확실시된다고 분석했다. 보고서는 다만 이들 국가가 "미국과의 정면 충돌을 초래할 수준의 집단적 군사동맹으로 발전하는 것은 각국 이해관계와 리스크 계산 때문에 제한될 것"이라며, 일각의 '반미 블록' 규정은 과장이라고 지적했다.​

중국과 관련하여 보고서는 "중국 지도부가 현재 대만 침공을 감행할 계획을 하지 않고 있으며, 통일을 달성하기 위한 정해진 일정도 갖고 있지 않다"고 평가했다. 이는 중국이 미국의 개입 시 실패 위험이 크다는 점을 인식하고 있기 때문으로 풀이된다.

◆미 본토 위협 수단 북한 핵·미사일·사이버 능력​

ATA는 중국·러시아·북한이 모두 미국 본토를 타격할 수 있는 미사일 전력을 확대하는 가운데, 북한이 이미 미국 전역을 사정권에 둔 ICBM 시험에 성공했다고 재확인했다.​ 또 북한이 핵탄두 탑재가 가능한 미사일 전력을 계속 늘리면서 한국과 일본, 괌 등 역내 미군과 동맹국을 상시 위협하는 구조를 구축하고 있다고 분석했다.​

사이버 영역에서도 북한은 정교하고 기민한 프로그램을 통해 매년 최소 10억 달러 이상의 금융 범죄 수익을 확보하고 있으며, 북한 IT 인력의 위장 취업과 랜섬웨어 공격 확대가 양국 핵심 인프라에 대한 잠재적 마비 위험을 높이고 있다고 지적했다.

◆ 북·중·러 공조 속 한·미 억지력 재조정 필요

미 정보당국은 북한 정권이 러시아와의 공조 등을 통해 점점 더 자신감이 늘어나고 있지만, 동시에 미국의 확장억제 공약이 북한의 전면 도발을 억제하는 핵심 변수로 작용하고 있다고 평가했다. 보고서는 향후 한반도 정세가 북·중·러의 선택적 공조와 미국·동맹의 대응 사이에서 다층적 경쟁 구도로 전개될 것이라고 전망했다.

2026년 3월 18일, 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 상원 정보위원회 청문회에 카시 파텔(왼쪽부터) FBI 국장, 제임스 애덤스 국방정보국(DIA) 국장(육군 중장), 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 윌리엄 하트먼 국가안보국(NSA) 국장 대행(육군 중장), 존 랫클리프 CIA 국장이 참석하고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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