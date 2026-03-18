인천 시민·사회단체 인천공항공사 포함한 공항운영사 통폐합 반대

인천국제공항 여객터미널 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 시민· 사회 단체들이 정부의 인천국제공항공사를 포함한 공항운영 공기업 통폐합을 반대하고 나섰다.

'인천공항 졸속통합 반대 시민·노동단체 대책위원회'(이하 대책위)는 18일 인천시청에서 기자회견을 열고 "공항운영사 통합은 지방공항 정책 실패 부담을 인천공항에 떠넘기는 졸속 행정"이라며 "국가 항공산업 경쟁력을 훼손하는 통합을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

대책위는 영종국제도시총연합회, 인천경제정의실천시민연합, 인천시총연합회, 인천공항 졸속통합저지 공동투쟁위원회, 국제와이즈맨한국인천지구, 인천YMCA 등 6개 단체로 구성됐다

이들은 "인천공항의 재정과 투자 역량이 분산돼 지방공항 적자 보전과 신공항 재정 부담까지 떠안게 되면 허브공항 경쟁력은 약화할 수밖에 없다"고 주장했다.

최근 이재명 대통령의 공공기관 개혁 주문 이후 정부는 인천공항공사, 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등을 통합하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

대책위는 이와 관련된 6·3 인천시장 선거에 출마할 여야 후보들의 입장 표명을 주문했다.

대책위는 "지방선거를 앞두고 지방공항 선심성 정책을 위해 인천공항을 희생시키는 것 아닌지 강한 의구심이 든다"며 "6·3 인천시장 여야 후보는 공항운영사 통합에 대해 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 했다.

대책위는 "만약 정부가 공항운영사 통합을 강행하면 인천공항에서 청와대까지 대규모 차량 집회를 강행하겠다"고 밝혔다.

hjk01@newspim.com