아트앤브릿지, 미술로와 미술시장 활성화 위한 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 전시 리뷰 리워드 플랫폼 기업 아트앤브릿지와 미술품 보관·관리 및 유통 전문기업 미술로 주식회사가 미술문화 발전과 관련 시장 활성화를 위한 협력 체계를 구축했다.

아트앤브릿지와 미술로(주)는 17일 엠아트센터 회의실에서 업무협약식을 갖고, 전시 홍보와 회원 연계, 콘텐츠 제휴, 공동 프로젝트 추진 등 미술 생태계 확장을 위한 상호 협력에 나서기로 했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 아트앤브릿지와 미술로의 업무협약식 현장. 좌측 미술로 조석진 대표, 우측 아트앤브릿지 양정석 대표. [사진=아트앤브릿지] 2026.03.18 alice09@newspim.com

이번 협약은 양사가 보유한 역량과 인프라를 결합해 미술품 유통 구조를 다각화하고, 기업 및 대중이 보다 쉽게 예술을 접할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

이에 양측은 미술로(주)에서 운영하는 '엠아트센터'와 '수장고형 전시관' 내 전시 및 작가 홍보 및 마케팅 지원, 아트앤브릿지 플랫폼 인지도 확산, 미술 관련 사업과 프로젝트의 공동 기획 및 시행 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

특히 이번 협약은 미술 오프라인 기반의 경쟁력과 온라인 플랫폼의 확장성이 결합한 사례라는 점에서 주목된다. 오프라인 전시와 온라인 기반 디지털 홍보·회원 네트워크가 결합하면서 미술계 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것이란 기대가 나온다.

전시 공동 기획 및 작가 프로모션, 공간 운영, 콘텐츠 확산과 관람객 연결이 동시에 가능해지면서 작가와 관람객, 시장을 잇는 선순환 구조 형성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

양정석 아트앤브릿지 대표는 "아트앤브릿지가 축적해 온 미술 애호가 및 관계자 기반과 콘텐츠 경쟁력을 엠아트센터와 연계해 보다 효과적인 홍보와 협력 모델을 만들겠다"며 "전시, 기사, 회원, 프로젝트가 유기적으로 연결되는 구조를 통해 미술계에 도움이 되는 실질적 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.

조석진 미술로 대표는 "이번 협약은 미술시장의 새로운 예술 경험의 서비스화를 통해 미술 애호가뿐만 아니라 일반 시민, 예술가가 유기적으로 연결하는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "엠아트센터가 보유한 전시 역량과 네트워크를 바탕으로 미술문화 확산과 시장 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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