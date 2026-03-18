경기도박물관, 문화소외계층 찾아가는 교육 프로그램 운영

어린이·장애인·어르신 대상...26일~4월 5일 경기도박물관 누리집 통해 신청

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도박물관은 오는 4월부터 11월까지 문화소외계층을 직접 찾아가는 체험 교육 프로그램인 '2026 찾아가는 경기도박물관'을 운영한다고 18일 밝혔다.

프로그램 홍보 이미지. [사진=경기문화재단]

참여를 희망하는 기관은 오는 3월 26일부터 4월 5일까지 경기도박물관 누리집을 통해 신청할 수 있다.

'찾아가는 경기도박물관'은 평소 박물관 방문이 어려운 도내 소외계층을 교육팀이 직접 찾아가는 박물관 나눔교육의 일환이다.

특히 올해는 더 많은 도민에게 문화 향유 기회를 제공하고자 교육 대상을 대폭 확대한다.

어린이 프로그램의 경우 기존 초등학교 중심에서 지역아동센터까지 대상을 확장하여 복지 사각지대를 해소한다.

또 사회적 관심이 필요한 장애인 및 어르신 대상 교육 횟수를 기존 각 18회에서 30회로 대폭 늘려 운영의 내실을 기한다.

올해 교육은 크게 어린이, 장애인, 어르신을 대상으로 다음과 같이 진행한다.

어린이 대상 프로그램은 지역아동센터, 다문화센터 등을 방문할 예정이다.

학생들은 '경기도의 세계문화유산', '경기사랑방' 등의 수업을 통해 조선왕릉 팝업북과 무드등 만들기 등을 체험한다.

장애인(특수학급 및 학교) 대상은 '경기인의 일생'을 주제로 출생, 혼례, 상례, 제례 등을 현재의 일생과 연결해 설명한다.

또한 춤과 노래를 몸으로 익히는 신체 활동형 체험을 병행한다.

어르신 대상은 도내 노인 사회복지시설 등을 찾아 '행복을 담은 노리개 만들기'를 진행한다.

선조들의 멋과 아름다움이 깃든 노리개의 문양과 쓰임새를 알아보고 직접 제작해보는 시간으로 구성한다.

지원을 희망하는 도내 기관 및 학교는 오는 3월 26일(목)부터 4월 5일(금)까지 경기도박물관 공식 누리집(musenet.ggcf.kr)에 접속해 안내된 절차에 따라 신청서를 접수하면 된다.

박물관 측은 접수된 신청서를 바탕으로 심사를 거쳐 최종 방문 기관을 선정할 예정이다.

박본수 경기도박물관장은 "올해는 나눔교육의 취지를 살려 대상과 횟수를 확대한 만큼, 더 많은 도민이 우리 문화유산에 대한 흥미를 느끼길 바란다"며, "박물관이 도민들에게 더욱 친근한 '평생놀이터'이자 문화적 동반자로서 제 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

교육 관련 자세한 사항은 경기도박물관 학예연구팀(031-288-5382)으로 문의하면 안내받을 수 있다.

ssamdory75@newspim.com