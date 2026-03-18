'4월 컴백' 키스오브라이프, 새 앨범 '후 이즈 쉬' 예약판매 시작

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 신보 예약 판매가 시작됐다.

키스오브라이프는 18일 오후 2시부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 두 번째 싱글 '후 이즈 쉬(Who is she)'의 예약 판매를 오픈했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 키스오브라이프의 새 앨범. [사진=S2엔터테인먼트] 2026.03.18 alice09@newspim.com

이번 싱글 앨범은 총 세 가지 버전으로 발매되며 각기 다른 콘셉트의 색깔을 바탕으로 다채로운 디자인을 선보인다.

특히 버전마다 차별화된 풍성한 구성품이 돋보인다. 먼저 'Awe' 버전은 70여 페이지 분량의 북클릿과 CD, 포스터, 엽서 등으로 구성됐다.

'Seek' 버전은 패키지 박스와 함께 키링 형태의 미니 라이트, 아코디언 북클릿 등 특별한 아이템이 담겼다.

마지막으로 'Who' 버전에서는 멤버들의 눈이 강조된 감각적인 카드와 씰 스티커 등을 만나볼 수 있다. 또한 개인 및 유닛 포토카드가 각 버전별로 다르게 수록되어 있어 팬들의 소장 욕구를 한층 자극한다.

키스오브라이프의 신보 '후 이즈 쉬'는 지난해 발매된 네 번째 미니 앨범 '224' 이후 약 10개월 만에 발매되는 국내 앨범이다.

키스오브라이프의 두 번째 싱글 '후 이즈 쉬'는 오는 4월 6일 오후 6시 발매된다.

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