부안군 '기본사회 선도도시 도약' 비전 공식 선언

18일 비전 선포식 개최 기본소득 에너지 수익공유 모델 제시

해상풍력 기반 바람연금 농어촌 기본소득 연계 정책 추진

[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 기본사회 실현을 위한 선도도시 도약을 공식화했다.

군은 18일 부안예술회관에서 '부안형 신바람 기본사회 비전 선포식'을 열고 국가 정책 기조를 지역 특성에 맞게 구체화한 기본사회 모델 구축을 선언했다.

부안형 신바람 기본사회 비전 선포식[사진=부안군] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이날 행사에는 대통령 소속 기본사회위원회 강남훈 부위원장이 참석해 정책 방향에 힘을 보탰다.

강 부위원장은 군 기본소득위원회 민간위원으로 활동하며 정책 설계와 실행 전략에 자문을 이어온 인물이다.

이번 선포식은 농어촌 기본소득과 관련한 국가 정책 기조와 보조를 맞춘 지역 실행 모델을 제시했다는 점에서 의미를 더했다.

군은 그동안 기본사회 실현을 위해 2.46GW 규모 해상풍력을 기반으로 한 '바람연금' 수익공유 모델을 비롯해 농어촌 기본소득, 전 군민 민생안정지원금, 지역화폐 활성화, 대학생 반값등록금, 고등학생 석식비 지원 등 생애주기별 지원체계를 구축해 왔다.

앞으로는 재생에너지 이익공유와 농어촌 기본소득을 연계해 소득·주거·에너지 등 생활 전반을 아우르는 부안형 기본사회 모델을 완성할 계획이다.

권익현 부안군수는 "이번 비전 선포는 기본사회 실현을 위한 국가적 모델을 제시하는 자리"라며 "농어촌 기본소득 확대 등 가시적인 성과를 통해 지역과 국가가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

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