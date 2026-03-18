영광군의회, 군정 주요 현안 논의…조례안 13건 검토

출생수당·보훈예우 등 개정안 집중 점검

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군의회는 제7회 의원간담회를 열고 군정 주요 현안에 대한 집행부 보고를 청취하며 조례 개정안 등 정책 방향을 논의했다고 18일 밝혔다.

이번 간담회에서는 '개인정보 침해 사항 정비를 위한 영광군 조례 일괄개정조례안'을 포함한 13건의 안건이 보고됐다.

의원들은 인구교육정책실의 '영광군 출생기본수당 지급에 관한 조례 일부개정조례안'과 관련해 보호자의 도내 거주 요건 충족 시점이 불명확하다는 점을 지적하고, 군민 혼선을 줄이기 위한 명확한 기준 제시를 요구했다. 또한 조례 명칭을 '수당'에서 '소득'으로 변경하는 사안에 대해서도 충분한 설명이 필요하다고 의견을 냈다.

제7회 의원간담회. [사진=영광군의회] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

사회복지과 보고에서는 '영광군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안'을 둘러싸고 특수임무유공자 단체를 보훈회관 이용 대상에 포함해야 한다는 의견이 제기됐다. 의원들은 국가보훈대상자 유족에게 현충수당을 지급하는 방안도 함께 검토해달라고 요청했다.

가정행복과의 '영광군 공공시설 내 여성 보건위생물품 비치 및 지원에 관한 조례안' 보고에서는 비치 물품의 품질 개선을 주문했다. 또 '영광군 아이돌봄서비스 지원조례 일부개정조례안'에 대해 다자녀 가정에 대한 양육비 지원을 소득과 관계없이 확대할 필요가 있다고 밝혔다.

이 밖에도 '2026년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 성립 전 예산 사용계획'과 '영광군 군세 감면 조례 일부개정조례안' 등 안건이 다뤄졌으며, 의원들은 군민 복지 향상을 위한 면밀한 추진을 당부했다.

제293회 영광군의회 임시회는 내달 6일부터 14일까지 9일간 열릴 예정이며 각종 부의안건을 심의할 계획이다.

김강헌 의장은 신규 원자력발전소 후보 부지 유치 관련 단체 면담 결과를 보고받고 관련 논의를 다음날로 연기하기로 했다.

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