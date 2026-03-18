목암생명과학연구소, 'K-문샷' 프로젝트 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 목암생명과학연구소(목암연구소)는 지난 11일 과학기술정보통신부가 주관하는 범국가 AI 연구혁신 프로그램인 'K-문샷(K-Moonshot)' 프로젝트의 협력기관으로 선정되어 MOU를 체결했다고 18일 밝혔다.

K-문샷(K-Moonshot) 프로젝트는 과학기술정보통신부가 추진하는 국가 핵심 미션 해결형 프로그램으로, AI 기반 과학기술 연구 생산성 혁신과 국가 핵심 미션 해결을 목표로 한다. 참여 기관은 AI 자원 제공, 공동 연구개발, 데이터 활용 협력 등을 통해 AI 기반 연구혁신 생태계 구축에 협력할 예정이다.

[로고=목암생명과학연구소]

목암연구소는 12대 국가 미션 중 '첨단바이오·신약개발' 분야의 협력 파트너로 참여한다. 연구소는 AI 기반 신약개발 역량을 활용해 신약 개발 과정의 생산성과 연구 효율성을 높이는 데 기여할 계획이다.

이번 프로젝트를 통해 목암연구소는 AI 기술이 단순한 분석 도구를 넘어 데이터·컴퓨팅 자원 협력을 기반으로 신약개발 연구 생태계에 AI 기반 연구협력의 가능성을 보여줄 예정이다.

목암생명과학연구소 신현진 소장은 "이번 프로젝트 참여는 목암생명과학연구소의 AI 기반 신약개발 역량이 국가적으로 인정받은 결과"라며 "주어진 미션의 성공적인 수행을 통해 연구소의 대외 신뢰도와 인지도를 높이고, 대한민국 AI 신약개발 역량을 한 단계 끌어올리는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

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