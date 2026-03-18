경기도 '해외 나눔의료사업' 보조사업자 31일까지 공모

"우수한 의료기술과 경쟁력을 해외에 알리고, 국제교류 활성화 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 의료 취약국가에서 봉사활동을 하는 '해외 나눔의료사업' 추진을 위한 보조사업자를 3월 31일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

경기도는 의료 취약지역 의료봉사를 통해 경기도의 우수한 의료기술과 경쟁력을 해외에 알리고, 국제교류 활성화를 통한 의료산업 진출을 위해 2011년부터 '해외 나눔의료사업'을 추진해 왔다.

사업참여를 희망하는 기관(단체)이 외과, 내과, 치과 등 다양한 분야의 진료를 위해 의사·약사·간호사 등 의료인력을 구성하는 등 봉사활동 계획을 제출하면 경기도가 심의위원회를 통해 심사·선정하게 된다.

봉사활동 대상지역은 러시아, 몽골, 베트남 등 그동안 경기도가 해외정부 간 보건의료협력 업무협약을 체결한 '국제의료사업 협력지역' 13개국을 우선적으로 선정하며, 사업신청 기관의 사업계획 등을 종합적으로 검토해 3천만 원 이내에서 지원할 예정이다.

지난해에는 몽골과 동티모르 지역에서 3600여 명을 대상으로 무료 진료와 검사를 제공했으며, 현지 진료과정에서 발견된 선천성 질환 소아환자를 국내 의료기관과 연계해 수술과 추가 진료를 지원하기도 했다.

유영철 보건건강국장은 "해외 나눔의료사업이 경기도가 보유한 의료역량을 널리 알리고, 활발한 교류를 통해 의료산업 발전으로 이어져 나가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com