두산에너빌리티, 북미 데이터센터 스팀터빈 수주

북미 복합발전 모델 수출 가속화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 두산에너빌리티는 미국 기업과 데이터센터용 370MW급 스팀터빈·발전기(각 2기) 공급계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
회사는 최근 북미 AI 데이터센터 전력 시장 공략을 위해 가스터빈에 이어 스팀터빈까지 연달아 수주했다. 북미 스팀터빈 공급은 이번이 처음이다.
이번 계약으로 가스터빈과 스팀터빈을 결합한 복합발전 솔루션 역량을 입증했다. 스팀터빈은 가스터빈 배기가열로 추가 전력을 생산해 에너지 효율을 극대화한다.
AI 데이터센터는 24시간 막대한 전력을 소비한다. 이에 높은 효율과 안정성을 갖춘 복합발전 설비 수요가 급증하고 있다.
두산에너빌리티는 이번 수주를 계기로 북미 유틸리티와 IPP 대상 복합발전 모델 수출을 가속화한다. 대규모 프로젝트 수주 경쟁에서 우위를 점할 전망이다.
손승우 파워서비스BG장은 "북미 시장이 두산 발전 기술에 강한 신뢰를 보였다"며 "종합 공급업체로 입지를 굳히겠다"고 밝혔다.
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