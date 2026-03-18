칩스앤미디어, AI 영상처리 IP로 사업 확장 가속

1조원 국책사업 수혜·배당성향 40% 주주환원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 IP 전문기업 칩스앤미디어는 비디오 코덱 중심의 사업 구조를 인공지능(AI) 기반 영상처리 IP로 확장하며 글로벌 멀티미디어 IP 기업으로의 도약에 속도를 내고 있다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 Physical AI 시장의 성장으로 로봇, 자율주행 등 온디바이스 내 실시간 영상 처리 수요가 급증하고 있다. 특히 데이터 용량 폭증에 따라 ISP(영상처리장치)부터 디스플레이까지 이르는 전 과정의 데이터 압축 효율이 반도체 성능 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되는 추세다.

칩스앤미디어는 이러한 시장 변화에 대응해 AI NPU를 기반으로 한 AI-ISP와 Compression IP 등 신규 IP 포트폴리오를 확대하고 있다. 영상 처리에 특화된 AI 아키텍처를 통해 전력 효율과 칩 면적을 동시에 최적화한 기술력으로 자율주행, AI Edge, XR 디바이스 등 다양한 응용 분야로 적용 범위를 넓혀가고 있다.

칩스앤미디어 로고. [사진=칩스앤미디어]

또한 국내에서는 약 1조원 규모의 'K-온디바이스 AI 반도체' 국책사업이 추진되며 자동차·로봇·가전 등 주요 산업군과의 협력 기회가 확대될 전망이다. 회사 관계자는 "국내 시스템 반도체 시장 규모가 제한적이어서 그동안 국내 매출 비중은 약 5% 수준에 머물렀지만, 이번 사업을 계기로 국내 반도체 생태계가 활성화될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

업계에서는 칩스앤미디어가 기존 비디오 코덱 IP에서 축적한 기술력과 고객 기반을 토대로 AI 영상처리 시장까지 확장하면서 멀티미디어 IP기업으로의 구조적 전환 국면에 진입한 것으로 평가하고 있다. 특히 자율주행과 Physical AI 시장의 성장과 맞물려 중장기적인 실적 개선 가능성에도 관심이 집중된다.

한편 칩스앤미디어는 올해 배당성향 약 40%, 총 24억원 규모의 배당을 결정하며 주주환원 정책을 강화했다. 이에 따라 '배당우수형' 고배당 기업으로 분류돼 배당소득 분리과세 적용이 가능해지면서 투자 매력도 또한 부각되고 있다. 안정적인 로열티 기반 수익 구조에 더해 적극적인 주주환원 정책을 병행함으로써 성장성과 수익성을 동시에 기대할 수 있는 투자처로 평가된다.

nylee54@newspim.com