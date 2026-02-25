칩스앤미디어, 차세대 NPU 'WAVE-N' 생태계 확대

경쟁사 대비 최대 10배 성능, 2분기 내 생태계 완성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 멀티미디어 IP 전문기업 칩스앤미디어는 차세대 맞춤형 신경망처리장치(NPU) 아키텍처인 'WAVE-N' 생태계를 전략적으로 확대한다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 WAVE-N은 AI 기반 영상·이미지 처리에 특화된 차세대 NPU 기술로, 다양한 AI 네트워크에 최적화된 성능과 높은 전력 효율을 동시에 구현하는 것이 특징이다. 칩스앤미디어는 이를 중심으로 글로벌 AI 이미징 기업들과 협력해 생태계를 강화하고 있다.

이번 생태계 확장의 핵심은 AI 이미징 네트워크 선도 기업들과의 전략적 파트너십 구축, 실리콘 검증을 마친 WAVE-N IP와 고성능 AI 네트워크의 통합, 고객이 즉시 활용 가능한 검증된 이미징 솔루션 제공, 이미징·비전 기술 분야의 경쟁력 강화다.

칩스앤미디어 로고. [사진=칩스앤미디어]

특히 칩스앤미디어는 WAVE-N 출시 이후 면적과 전력 효율성에 중점을 두고 하드웨어 성능을 지속적으로 검증해왔다. 그 결과 초해상도 기술(SESR)과 객체 탐지 기술(YOLO 시리즈) 등 주요 AI 이미징 응용 분야에서 경쟁사 대비 최대 6~10배 빠른 성능을 확보했다고 회사 측은 설명했다.

또한 글로벌 AI 소프트웨어 기업들과 공동 벤치마킹을 진행한 결과, 동일한 하드웨어 자원 기준에서 더 높은 성능을 구현하거나 동일 성능을 더 적은 자원으로 달성하는 것으로 나타났다. 이는 점점 더 복잡해지고 다양해지는 최신 AI 모델 환경에서 매우 중요한 경쟁 요소로 평가된다.

이 같은 기술적 성과를 바탕으로 WAVE-N 생태계에는 아시아, 북미, 유럽의 주요 기업들이 참여하고 있으며, 현재 제품 상용화를 목표로 협력을 강화하고 있다. WAVE-N 생태계 1세대는 올해 2분기 내 구축 완료를 목표로 하고 있다.

칩스앤미디어 관계자는 "검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 파트너들과 협력을 확대하고 있다"며 "향후 다양한 이미징 솔루션을 하나로 아우르는 'AI All-in-One' 연합 체계를 통해 전 세계 고객에게 유연하고 사용하기 쉬운 AI 이미징 플랫폼을 제공할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com