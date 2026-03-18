부산시, 경계선지능인 지원 5개년 계획 수립…63억원 투입

청년재단 협업 진단·사회성 사업 확대

학령기·청년기 조기 개입·지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 경계선지능인 복지 사각지대 해소를 위해 2026~2030 기본계획을 수립했다고 18일 밝혔다.

경계선지능인 아동·청소년 진단검사비 지원, 유소년 축구교실 모집 홍보포스터[사진=부산시] 2026.03.18

경계선지능인은 IQ 71~85로 장애와 비장애 경계 집단이며 국민 13.59%에 달한다. 이들은 법적 장애인이 아니어서 교육·복지 지원에서 소외돼 왔다. 시는 2023년 관련 조례를 제정하고 올해 첫 5개년 계획을 마련해 제도적 기반을 다졌다.

시는 청년재단과 협업해 진단검사·진로탐색·사회성 향상 사업을 확대한다. 학령기 아동·청소년 조기 개입과 18~39세 청년 자립교육·일경험을 지원하며, 고향사랑기금으로 유소년 축구교실도 운영한다. 총 3억3800만 원을 투입한다.

기본계획은 부산연구원 실태조사 결과를 반영해 2030년까지 63억 원을 들인 3대 전략 12개 과제를 제시한다.

첫째, 진단체계 구축으로 고위험군 선별·검사비 지원·서비스 연계 체계를 만든다. 둘째, 생애주기별 지원으로 학령기 사회성 프로그램과 청년기 자립교육을 강화한다. 셋째, 인식개선과 전문인력 양성, 통합지원협의체 운영으로 지속가능한 기반을 조성한다.

박형준 시장은 "느린 학습자들의 소외와 가족 고통을 외면할 수 없다"며 "단 한 명도 소외되지 않는 포용적 부산을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com