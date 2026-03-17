하동군, 육아수당 온오프라인 사용처 확대

온라인 육아용품 결제 시스템 연동

지역소비 촉진과 경제 부담 완화

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 월 60만원 육아수당의 온오프라인 사용처를 확대해 양육 가정 편의와 지역 소비를 촉진한다고 17일 밝혔다.

하나로마트 육아용품 판매대[사진=하동군] 2026.03.17

군은 인구 감소와 저출생 극복을 위해 올해 하동사랑상품권(제로페이) 형태로 육아수당을 지급한다. 이는 양육 가정 경제 부담 완화와 지역 소비 선순환을 유도한다.

온라인 확대를 위해 별천지하동쇼핑몰에 육아용품관을 개설하고 결제 시스템을 연동했다. 양육 가정은 외출 없이 농특산물과 육아용품을 구매할 수 있다.

별천지하동쇼핑몰에서 온라인 베이비페어를 열었다. 영유아 간식 전문 업체 등 입점 업체가 30여 종 육아 품목을 선보인다.

오프라인에서는 하동축협 하나로마트가 기저귀·물티슈·목욕용품 전용 공간을 운영 중이다. 생활권 내 구매 편의를 높인다.

군 관계자는 "온오프라인 소비처 발굴에 집중한다"며 "온라인 베이비페어로 하동 농특산물과 육아용품을 편리하게 구매하라"고 말했다.

news2349@newspim.com