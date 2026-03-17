안성시, 농어민 기회소득 지원사업 상반기 접수…내달 17일까지

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 2026년 농어민 기회소득 지원사업 상반기 신청을 16일부터 4월 17일까지 접수를 받는다고 밝혔다.

농어민 기회소득은 농어업·농어촌의 공익적 역할을 수행하는 농어민의 사회적 가치 창출 활동에 대한 보상으로 농어촌 미래를 지원하는 사업이다.

안성시청 청사[사진=안성시]

지원 대상은 안성시에 주소를 두고 농어업경영체에 등록된 농어민이다. 일반 농어민에게는 월 5만 원, 50세 미만 청년 농어민·귀농 5년 이내 만 65세 이하 귀농 농어민·환경 농어민에게는 월 15만 원을 지역화폐로 지급한다.

지급 요건은 안성시 관내 1년 이상 거주(또는 경기도 내 비연속 2년), 1년 이상 실제 농산물 생산 활동 종사, 농외소득 3700만 원 미만 등 모든 조건을 충족해야 한다.

신청은 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 또는 경기도 농어민 기회소득 통합지원시스템 등으로 가능하다.

시 관계자는 "이번 사업이 농어민 소득 안정과 지역경제 활성화에 도움이 될 것"이라며 "많은 농어민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

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