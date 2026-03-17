안산시, 90블록 개발 계획 전면 개편...경제자유구역 배후 정주 거점 조성

오피스텔·생활숙박시설 대신 중대형 아파트 공급...주거환경 개선

대형 쇼핑몰·청년복지시설 조성...생활 인프라 확충

이민근 시장 "인구 유입과 지역경제 활성화를 동시에 이끌어 낼 것"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 90블록 복합개발사업의 개발계획을 전면 재편해 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역을 뒷받침하는 배후 정주 거점 조성에 나선다고 17일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시는 10년 전 수립된 낡은 개발계획에서 벗어나 변화된 도시 여건과 미래 성장 동력을 반영한 개발계획 변경안을 확정하고 실시협약을 변경했다.

이번 변경은 기존 '단위 블록 중심 개발'에서 벗어나 ASV 경제자유구역과 연계한 광역적 도시 전략을 적용하고, 개발 이익을 시민 생활 인프라 확충과 청년 정주 기반 마련에 환원하는 데 초점을 맞췄다.

안산시는 기존 90블록 내에 주거·업무·숙박 시설을 밀집 배치했던 과밀 개발 방식에서 벗어나 인근 89블록, 한양대 ERICA 캠퍼스 혁신파크, ASV 경제자유구역과 기능을 연계하는 광역 토지이용 전략을 전개한다.

연구와 업무 기능은 경제자유구역에 집중 배치해 산업 시너지를 높이고, 90블록은 이를 지원하는 주거·상업 중심의 정주 거점으로 특화해 도시 공간 활용 효율을 높일 계획이다.

그동안 우려가 제기됐던 주차난과 학교 부족 문제 해결에도 나선다. 시는 주차 수요와 학생 수요 증가 요인이 큰 오피스텔 3000실과 숙박시설 1500실 계획을 조정하고, 중대형 아파트 약 1410세대로 개발계획을 변경했다. 이를 통해 인구 밀도를 적정 수준으로 관리하고 쾌적한 주거 환경을 조성한다는 방침이다.

생활 인프라 확충을 위한 개발에도 적극 나선다. 시는 최근 폐점이 이어진 홈플러스 공백을 메우기 위해 연면적 약 1만 평 규모의 지역 밀착형 커뮤니티 쇼핑몰을 조성하고, 자본력과 운영 역량을 갖춘 우량 기업 유치할 계획이다.

또한 개발계획 변경에 따른 공공기여로 약 415억 원 규모의 청년임대주택과 업무·교육 시설을 조성한다. 이는 경제자유구역으로 유입될 청년 인재들의 안정적인 정착을 지원하는 기반이 될 전망이다.

이민근 안산시장은 "90블록은 반월·시화 산업단지와 경제자유구역, 고잔신도시를 연결하는 안산의 핵심 축"이라며 "이번 개발계획 변경을 통해 90블록을 수도권 서남부 대표 정주 거점으로 조성하고 인구 유입과 지역경제 활성화를 동시에 이끌어 내겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com