다이나믹디자인, 인도네시아 법인 금호타이어 품질·공장 승인

치르본 공장, 본사와 동일 수준 생산역량 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 타이어 금형 전문기업 다이나믹디자인은 인도네시아 자회사인 PT Dynamic Design Indonesia(치르본 공장)가 최근 금호타이어로부터 타이어 금형 제품에 대한 품질감사 및 공장 승인 절차를 완료하고 생산 제품에 대한 공급 가능 승인을 획득했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 승인은 치르본 공장에서 생산되는 타이어 금형을 대상으로 진행됐으며, 금호타이어 품질 담당자의 현장 방문을 통해 공정 관리, 제품 품질 상태, 검사 프로세스 등 전반적인 품질 시스템에 대한 종합 평가가 이루어졌다. 품질 감사 및 금형 검사 과정에서 공장 운영과 제품 품질 전반에 대해 안정적인 수준이라는 평가를 받았으며, 현 생산 체계에서 제품 생산이 가능한 수준의 품질 경쟁력을 확보한 것으로 확인됐다.

특히 치르본 공장은 알루미늄 캐스팅(Aluminum Casting) 기반 몰드 제작 공법과 가공 설비 운영 측면에서 광주 본사 공장과 동일한 수준의 생산 역량을 확보한 것으로 확인됐다. 또한 몰드 수입 검사와 타이어 완제품 평가에서도 본사 제품과 동등 수준의 품질을 확보한 것으로 평가됐다.

다이나믹디자인 로고. [로고=다이나믹디자인]

이번 승인을 통해 다이나믹디자인 인도네시아 법인은 금호타이어 사업장 공급이 가능해지며 글로벌 생산거점으로서의 역할과 경쟁력을 동시에 입증했다.

회사 관계자는 "이번 금호타이어 품질 승인 및 공장 승인 획득은 인도네시아 법인이 안정적인 생산 체계를 구축하고 글로벌 고객사의 품질 기준을 충족했음을 의미한다"며 "앞으로도 글로벌 고객사의 요구 수준에 맞는 품질 경쟁력 확보와 안정적인 생산 운영을 통해 글로벌 공급 기반을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 본사인 다이나믹디자인 또한 최근 실적 측면에서도 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 지난 1월에 이어 2월 매출 또한 지난해 동월 대비 약 51% 증가한 것으로 나타났다. 이는 글로벌 고객사 수주 확대와 생산 안정화에 따른 매출 증가 흐름이 반영된 것으로 분석되며, 글로벌 타이어 제조사들과의 협력 확대와 함께 해외 생산 거점 안정화를 기반으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것으로 기대된다.

nylee54@newspim.com