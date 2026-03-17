경남도 '나 혼자만 레벨업' 팝업스토어 개최…K-웹툰 관광콘텐츠화 시동

장성락 작가 기념과 문화관광 산업 육성

AR 체험 및 2800개 굿즈로 팬 참여 유도

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 글로벌 누적 조회수 143억 회를 기록한 K-웹툰 '나 혼자만 레벨업'이 경남 창원에서 팝업스토어로 열린다.

경남도와 창원시, 경남도관광재단은 오는 27일부터 5월 17일까지 52일간 창원컨벤션센터(CECO) 1층 상설전시장에서 '나 혼자만 레벨업 POP-UP in CECO'를 개최한다고 17일 밝혔다. 이번 행사는 수도권 외 지역에서 처음 열리는 팝업스토어다.

나혼자만레벨업팝업포스터[사진=경남도] 2026.03.17

'나 혼자만 레벨업'은 거창 출신 고(故) 장성락 작가(DUBU)가 그린 웹툰으로, 2018년 연재 이후 세계 시장에서 폭발적 인기를 얻었다. 애니메이션과 게임으로도 확장돼 대표적인 K-웹툰 IP로 평가받고 있다.

도는 이번 행사를 통해 지역 출신 작가의 예술 세계를 기리고, 글로벌 콘텐츠를 활용한 문화관광 산업 육성을 추진할 계획이다.

전시장은 전시존, 포토존, 작가존, 굿즈존, 체험존 등으로 구성된다. 특히 '작가존'에서는 장성락 작가의 작업 과정과 개인 소장품을 공개해 팬들에게 깊은 인상을 줄 전망이다.

관람객 체험 프로그램도 다양하게 마련됐다. 스마트폰 증강현실(AR)을 활용한 캐릭터 소환 체험, 개인 헌터증 제작, 스탬프 투어 및 미션 게임 등이 준비된다.

굿즈존에서는 약 2800여 개의 공식 라이선스 제품(58종)을 판매한다. 경남 대표 캐릭터 '벼리'를 적용한 지역 한정판 상품도 선보이며, 이는 지역 기업과 글로벌 IP 간 협업 모델로 평가받고 있다.

본 행사에 앞서 23일에는 미디어데이가 열린다. 현장에서는 전시 콘텐츠와 체험 프로그램이 첫 공개되고, 전문가 설명이 곁들어진 도슨트 프로그램이 운영된다.

김상원 경남도 관광개발국장은 "이번 팝업스토어는 세계적으로 주목받은 지역 작가의 작품을 활용한 새로운 문화관광 콘텐츠"라며 "경남의 문화 브랜드 가치를 높이고 콘텐츠 산업이 관광 수요로 이어지도록 지속적으로 육성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com