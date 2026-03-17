경기도교육청, 지역교권보호위원회 심의위원 역량 강화 연수 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 지난 16일부터 17일 이틀간 도내 25개 교육지원청 지역교권보호위원회 심의위원 678명을 대상으로 '2026년 지역교권보호위원회 심의위원 역량 강화 연수'를 진행했다고 밝혔다.

16일부터 17일 이틀간 도내 25개 교육지원청 지역교권보호위원회 심의위원 678명을 대상으로 '2026년 지역교권보호위원회 심의위원 역량 강화 연수'를 진행했다. [사진= 경기도육청]

도교육청에 따르면 이번 연수는 교육활동 보호 체계를 강화하고 교육현장에 대한 공정하고 객관적인 심의를 통한 지원을 목적으로 했다. 이를 통해 심의위원의 전문성을 높이고 교육활동 침해 사례에 대한 대응력을 증대시키고자 하였다.

지역교권보호위원회는 교육활동 침해 사안을 심의하며, 법정 위원회로서 교원, 학부모, 변호사, 경찰, 교육전문가 등 다양한 전문가로 구성돼 있다. 이들은 교육활동 침해 기준 수립, 침해 학생 및 보호자 조치, 교육활동 관련 분쟁 조정 등을 수행한다.

연수에서 다룬 주요 내용은 향후 교육활동 보호 정책 방향, 경기형 교육활동 보호 가이드라인, 침해행위 유형 분석 및 사례 중심의 심의 절차, 그리고 심의의 공정성과 전문성 강화를 포함한다.

한편, 2026년 지역교권보호위원회 구성 현황은 교원 245명(36.1%), 교수 12명(1.8%), 학부모 109명(16.1%), 법조인 79명(11.7%), 경찰 87명(12.8%), 교육전문가 146명(21.5%)으로 총 678명이며 교사 비중은 전년 대비 4.7배 확대된 91명(13.4%)을 차지하게 된다.

도교육청은 교육공동체가 안심하고 교육에 전념할 수 있도록 하며 교육활동 보호의 핵심으로 교육활동 침해 예방 및 대응, 회복 지원 등을 체계적으로 지원할 계획이다. 또한 공정한 심의 과정을 통해 학교 현장의 교육 회복을 지원할 예정이다.

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