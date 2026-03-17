경찰청, 국제 사기방지 정상회의...국제공조 강화

16~17일 오스트리아 빈서 개최...인터폴·UNODC 등 참석

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 지난 16일부터 이틀 동안 오스트리아 빈에서 열린 '2026 국제 사기방지 정상회의'에 참석해 초국가 사기범죄 국제공조 강화 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

이번 회의는 인터폴과 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 공동 주관하고 영국 내무부가 후원했다. 회의에는 인터폴 회원국 정부 기관과 국제기구, 민간기업, 학계 등 다양한 기관이 참여했다.

경찰청은 16~17일 오스트리아 빈에서 열린 '2026 국제 사기방지 정상회의'에 참석해 초국가 사기범죄 국제공조 강화 방안을 논의했다. [사진=경찰청]

경찰청은 국제치안협력국장을 단장으로 한 대표단이 대한민국 정부 대표로 참석했다. 경찰청은 회의 첫날 인터폴이 주관하는 '사기 방지를 위한 공동 대응 강화' 토론 분과에 초청됐다.

경찰청은 대한민국 재정 지원으로 운영 중인 인터폴 국제 사기범죄 대응 프로젝트인 해치(HAECHI) 운영 성과와 발전 방향을 발표했다. 해치 프로젝트는 온라인 기반 경제범죄에 대응하기 위해 운영하는 기금 사업으로 참여국들은 정보 공유와 합동작전 등을 수행한다.

유엔마약범죄사무소 아시아태평양 지역사무소가 주관한 부대행사에서는 축사를 통해 동남아시아 기반 스캠센터와 사이버범죄 확산 등 최근 사기범죄 동향을 공유했다. 이에 대응하기 위한 대한민국 국제적 역할과 국제공조 강화 의지도 밝혔다.

회의 둘째날에는 경찰청 주관 부대행사가 열린다. 초국가 사기범죄 구조와 동향을 공유하고 정보 공유와 합동 수사·작전 중심 국제공조 강화 방안을 논의한다. 행사에는 인터폴과 태국, 일본, 싱가포르 등 주요 공조국 관계자들이 참석한다.

경찰청은 행사에서 국제공조협의체와 국제공조작전을 소개하고 국제 공조 새로운 체계를 제시한다.

krawjp@newspim.com