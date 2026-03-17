진천군, 재해예방사업 평가 '우수 지방정부' 선정

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 행정안전부 주관 2025년 재해예방사업 추진실태 점검에서 우수 지방정부로 선정됐다.

선제적 재해 대응과 체계적 공정관리 노력이 인정받은 결과다.

진천군청. [사진=진천군] 2026.02.02 baek3413@newspim.com

행정안전부는 전국 918개 재해예방 사업장을 대상으로 상·하반기 평가를 실시했다.

조기 발주·예산 집행, 부실시공 여부, 현장 안전관리, 재해위험지역 공정률, NDMS 활용 등을 종합 점검해 고득점 지자체를 우수로 뽑았다.

진천군은 부군수 단장 '사업 조기추진단'과 '이월 방지 추진단'을 운영하며 정기 점검과 맞춤형 대책 회의를 통해 사업을 관리했다.

올해 7개 지구(총 1492억원) 중 242억원을 집행, 풍수해생활권 종합정비(광혜원·봉죽), 자연재해위험개선지구(용몽·돌팩이·은탄·온수골·양백2) 등을 추진 중이다.

군은 앞으로 취약지역 발굴과 항구적 정비로 재난 예방 역량을 강화할 계획이다.

은민호 건설하천과장은 "군민 생명·안전에 직결된 사업"이라며 "신속·체계적 추진으로 '모두가 안전한 생거진천'을 실현하겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com