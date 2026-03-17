고창 벚꽃축제, 석정온천지구서 내달 3~5일 개최

체험·공연·치유 결합 봄 축제 운영

야간 경관·관광 연계 프로그램 확대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 봄꽃 시즌을 맞아 체험과 공연, 치유를 결합한 벚꽃축제로 관광객 맞이에 나선다.

17일 고창군에 따르면 '제4회 고창 벚꽃축제'가 오는 4월 3일부터 5일까지 3일간 고창석정온천지구 일원에서 열린다.

4회 고창벚꽃축제_포스터[사진=고창군]2026.03.17 gojongwin@newspim.com

올해로 4회를 맞는 이번 축제는 '봄, 봄, 봄'을 주제로 군민과 관광객이 함께 참여하는 봄맞이 행사로 진행된다.

주요 프로그램으로는 군민 참여형 '뿜뿜 군민 활력 운동회'를 비롯해 상하농원과 연계한 '딸기 파티쉐 체험', 음악 공연 '봄봄봄 콘서트' 등이 마련된다. 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 확대해 전 연령층이 함께 즐길 수 있도록 했다.

축제장에는 벚꽃을 배경으로 한 포토존이 조성되며, 야간에는 조명과 경관 연출을 더한 '야간 벚꽃만발 아트로드'가 운영돼 색다른 볼거리를 제공한다.

특히 올해는 축제 공간을 확장해 벚꽃정원을 중심으로 '봄날 치유마실' 체험 공간을 새롭게 선보인다. 치유정원 캠프닉, 문화도시 팝업로드, 명상 프로그램 등 자연 속 휴식과 치유를 체험할 수 있는 콘텐츠가 운영된다.

이와 함께 박창근, 김희진, 헤이즈, 테이 등의 초청 공연도 예정돼 축제 분위기를 더할 예정이다.

축제 기간에는 고창 꽃정원과 연계한 관광 프로그램도 운영되며, 축제장과 꽃정원을 연결하는 셔틀버스를 운행해 방문 편의를 높일 계획이다.

군 관계자는 "벚꽃이 만개하는 시기에 자연과 문화, 치유와 체험이 어우러진 봄 축제를 통해 관광객과 군민 모두가 만족할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

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