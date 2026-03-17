최휘영 장관 "불굴의 의지가 새 이정표"...동계패럴림픽 역대 최고 성적

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 대한민국 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 선수단이 17일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한다. 금메달 2개·은메달 4개·동메달 1개, 종합 13위. 동계패럴림픽 참가 이래 역대 최고 성적이다.

최휘영 문화체육관광부 장관. [사진= 문체부]

최휘영 문화체육관광부 장관과 정진완 대한장애인체육회 회장은 선수단 및 가족 100여 명과 함께 이날 귀국 환영 행사를 공동 주관한다. 대회 결과 보고, 단기 반납, 꽃다발 전달에 이어 대회 최우수 선수도 이 자리에서 공식 발표될 예정이다.

이번 선수단의 메달 7개는 단일 대회 기준 최다 메달 신기록이다. 알파인 스키의 김윤지는 금메달 2개를 포함해 총 5개의 메달을 획득하며 한국 여성 최초 동계패럴림픽 금메달이라는 역사를 써냈다. 스노보드의 이제혁은 한국 패럴림픽 스노보드 종목 사상 처음으로 메달을 목에 걸었다. 빙상에서는 휠체어컬링 대표팀 백혜진·이용석이 16년 만에 해당 종목 메달을 되찾아왔다. 설상과 빙상을 아우르는 균형 잡힌 수확이다.

최휘영 장관은 "우리 선수들의 불굴의 의지와 눈부실 결실은 대한민국 동계 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세웠다"며 "역대 최고의 성적으로 국민에게 자부심을 안겨준 선수들과 이들을 위해 헌신한 가족, 지도자 등 모든 관계자에게 깊은 존경을 표한다. 문체부는 앞으로도 선수들이 더 나은 환경에서 꿈을 이어갈 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

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