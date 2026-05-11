재영솔루텍, 올 1분기 영업익 91억원…전년비 562% 증가

AI 핵심 요약beta
- 재영솔루텍이 11일 1분기 매출 581억원 영업이익 91억원 순이익 93억원으로 사상 최대 실적을 달성했다.
- 매출은 전년 동기 대비 51% 영업이익 562% 증가하고 순이익은 흑자전환했다.
- 5년간 1000억원 투자 효과로 생산라인 증설과 OIS 액추에이터 사업을 강화했다.
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OIS 액추에이터 기술 경쟁력 기반
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 재영솔루텍이 올해 1분기 연결 기준 매출액 581억원, 영업이익 91억원, 당기순이익 93억원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다고 11일 밝혔다.
매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 51%, 562% 증가했다. 당기순이익은 흑자전환하며 분기 기준 최대치를 기록했다. 1분기 영업이익 91억원은 지난해 연간 영업이익 107억원의 약 85% 수준이다.
직전 분기인 지난해 4분기 대비로도 매출 20%, 영업이익 38%, 당기순이익 34% 증가했다.
회사는 이번 실적 개선의 배경으로 최근 5년간 집행한 약 1000억원 규모의 선제적 투자 효과를 꼽았다. 재영솔루텍은 그동안 베트남 생산 거점에 생산라인 증설과 자동화 로봇 설비 도입을 추진해왔다.
주력 제품은 광학식손떨림보정(OIS) 액추에이터다. 스마트폰 카메라의 고화소화·슬림화 추세에 대응해 특허 포트폴리오를 강화하고 있으며, 로봇·자동화 시스템·모빌리티 등 차세대 응용 산업으로의 사업 확장도 추진 중이다.
dconnect@newspim.com