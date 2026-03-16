광명도시공사, 13.5억원 흑자 전환 달성…"경영 혁신·사업 다변화"

서일동 사장 "시민의 복리 증진과 지역 경제 활성화에 기여 목표"

전국 29개 시·군 지방공사 중 영업이익 '5위'...우량 공기업 도약

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사가 대대적인 경영 혁신과 사업 구조 다각화를 통해 흑자 전환에 성공하며 역대급 경영 성과를 기록했다.

광명소하지구 조감도. [사진=광명도시공사]

공사는 '25년도 결산 결과, 영업이익 13.5억 원, 당기순이익 18억 원을 기록하며 전년 대비 괄목할 만한 성장을 이뤘다고 16일 밝혔다. 특히 이번 성과는 전국 시·군 지방공사 29개 동일 평가군 중 인구 100만 이상 특례시 및 50만 이상 대도시를 제외할 경우 가장 높은 수치로, 공사의 경영 효율성이 최상위권에 진입했음을 입증했다.

이번 흑자 전환의 핵심 동력으로는 서일동 사장의 취임 이후 강력하게 추진해 온 '사업 부문 다각화'가 꼽힌다. 공사는 기존의 단순 시설 관리 위주 사업 구조에서 벗어나, 수익성을 극대화하고 공익성을 동시에 확보할 수 있는 신규 사업들을 적극적으로 발굴해 왔다.

광명시민건강체육센터 조감도. [사진=광명도시공사]

서일동 사장은 취임 초부터 공사의 지속 가능한 성장을 위해 신성장 동력 확보를 최우선 과제로 삼았다. 이를 위해 ▲건설대행 신규사업부문 추가 ▲공공임대주택사업 확대 ▲3기 신도시 참여 등 개발사업 포트폴리오를 다변화했으며, 이러한 전략적 선택이 실질적인 재무 성과로 이어진 것으로 분석된다.

공사가 기록한 영업이익 13.5억 원은 전국 시·군단위 29개 지방공사 중 다섯 번째로 높은 수준이며, 동일 평가군 중 인구 100만 이상 특례시를 제외할 경우 2위, 인구 50만 이상 대도시까지 제외시 1위의 수치이다. 이는 자본금이나 개발인력 규모가 경기도 지자체 산하 지방공사 중 최하위임을 고려 시, 공사가 내실 경영을 통해 '강소(强小) 공기업'으로서의 입지를 확고히 굳혔다는 평가이다.

하안철골주차장 투시도. [사진=광명도시공사]

공사는 이번 경영 성과를 바탕으로 시민들을 위한 공공서비스 질을 대폭 향상하고, 지역사회 환원 사업을 확대하여 지방공기업으로서의 사회적 책임을 다할 계획이다.

서일동 사장은 "이번 영업이익 흑자 전환은 어려운 경영 환경 속에서도 전 임직원이 한마음으로 사업 다각화와 경영 효율화에 매진한 결과"라며, "단순한 수익 창출을 넘어 광명시민의 복리 증진과 지역 경제 활성화에 기여하는 것이 우리의 궁극적인 목표"라고 밝혔다.

일직동 문화예술복합센터 조감도. [사진=광명도시공사]

이어 서일동 사장은 "광명시의 중추 산하기관인 도시공사로서의 기능과 역할을 제대로 발현하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다. 현재의 성과에 안주하지 않고, 4차 산업 시대에 걸맞은 스마트 도시 관리와 친환경사업 등 개발부문 영역 확장 등 미래 먹거리 발굴에 박차를 가해 광명을 넘어 경기도 및 대한민국을 대표하는 최고의 지방도시공사로 거듭나겠다"고 강조했다.

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