광주·전남 시민단체 "민주당 정치개혁 외면…19일 상경투쟁"

비례성·대표성 담보 선거제 도입 요구

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주·전남 시민단체가 더불어민주당을 향해 선거제도 개혁을 촉구하는 상경 투쟁에 나선다.

자치분권 행정통합 완성 및 정치개혁 촉구 광주전남 시민 대응팀(11개 시민단체로 구성)은 16일 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "오는 19일 국회 본청 앞에서 규탄 대회를 개최한다"고 밝혔다.

자치분권 행정통합 완성 및 정치개혁 촉구 광주전남 시민 대응팀이 16일 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 있다. [사진=광주시민단체협의회] 2026.03.16 bless4ya@newspim.com

이번 규탄 대회는 호남의 민주당 일당 독점 체제를 완화시킬 수 있는 선거 제도를 도입하고, 헌법 전문에 5·18민주화운동 정신 수록, 내란 요건 강화 등 원포인트 개헌을 촉구하고자 마련됐다.

광주전남 시민 대응팀은 "국민투표법이 개정됐음에도 불구하고 '518정신 헌법전문 수록'을 위한 국회 개헌특위는 구성조차 되지 않았다"고 지적했다.

이어 "비례성과 대표성을 강화하는 선거제도 개혁을 논의해야 할 정개특위는 지난주에 민주당과 국민의힘의 기득권 지키기를 위한 '지구당 부활' 의제만을 안건에 올리고 폐회됐다"고 비판했다.

그러면서 "민주당의 이런 행보를 빛의 혁명에 대한 배신, 민주주의에 대한 배신으로 간주한다"며 "절박한 외침을 외면하면 끝까지 투쟁해 나가겠다"고 예고했다.

이번 규탄 대회에는 광주시민단체협의회·광주전남여성단체연합·광주진보연대·전국교직원노동조합광주시지부·광주교사노조·민주노총광주본부·광주평화연대·광주민주화운동협의회·광주전남민주동우회·광주마을공동체네트워크·전남시민단체연대회의 등 11개 시민사회단체가 참여한다.

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