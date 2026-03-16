전남도-목포대, 조선산업 'AI 대전환' 본격 추진

'전남 조선기자재산업 미래발전 포럼' 개최

[무안·목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 글로벌 조선시장 경쟁 심화에 대응해 인공지능(AI) 기반 생산체계 전환에 나섰다.

전남도는 16일 영암 신해양산업단지캠퍼스에서 '전남 조선기자재산업 미래발전 포럼'을 열고 조선산업의 AI 대전환(AX) 기술 방향을 논의했다.

포럼은 국립목포대학교가 주관했으며, 김기홍 전남도 전략산업국장, 송하철 목포대 총장, 김환규 HD현대삼호 부사장, 유인숙 대불산단경영자협의회장, 김창수 전남조선해양기자재협동조합 이사장 등 80여 명이 참석했다.

전남 조선기자재산업 미래발전 포럼. [사진=전남도] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

천광산 목포대 교수는 'AI 기반 생산공정혁신(AX) 기술의 방향성'을 주제로 발표하며 산업 전환 전략과 현장 의견을 공유했다. 이어 해상풍력 하부구조물 운송 문제와 해외 기능인력 양성, 국민성장펀드 등에 대한 논의가 진행됐다.

참석자들은 산업통상자원부의 '조선해양 생산공정혁신(AX) 지원기반 구축사업' 유치를 위한 피켓 퍼포먼스를 펼치며 공감대를 확산했다.

전남도는 인력 중심 구조에서 생산공정 혁신 중심 구조로 전환하고, 대불산단을 거점으로 AI 자율운영 조선소 구축을 추진 중이다.

AI 조선소는 강재 입고에서 가공·조립·물류까지 전 공정을 데이터로 연결해 생산 효율을 극대화하는 미래형 모델이다.

이를 위해 전남도는 지난달 25일 산업부 '조선해양 생산공정혁신(AX) 지원 기반구축' 공모사업을 신청했다. 도는 AI·로봇 기반 공정혁신 기술을 연구·실증하고, 이를 단계적으로 적용해 생산성과 안전성을 높인다는 계획이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "조선산업의 글로벌 경쟁력 유지를 위해 자동화와 AI 기반 생산체계로의 전환이 필수"라며 "대불산단을 중심으로 AI 자율운영 조선소를 조성해 전남을 조선산업 AX 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

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