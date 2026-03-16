장금용 창원시장 권한대행, 석유제품 가격상한제 운영 현장 점검

주유소 판매가격·재고 중점 확인

업계 상생 노력과 애로사항 청취



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 석유제품 최고가격제가 시행된 가운데 경남 창원시가 제도 안착을 위해 현장 점검에 나섰다.

창원시는 16일 장금용 시장 권한대행이 직접 주유소를 방문해 가격상한제가 제대로 운영되고 있는지를 점검했다고 밝혔다. 이번 점검은 창원시와 한국석유관리원이 합동으로 실시했다.

장금용 경남 창원시장 권한대행(오른쪽)이 16일 석유 가격상한제가 제대로 작동하고 있는지 주요소를 찾아 점검하고 있다.[사진=창원시] 2026.03.16

시는 이날 주유소의 판매가격 게시 현황과 표시 적정성, 유류 재고 보유량, 공급가격 변동 내역, 정량 및 품질검사 등을 확인했다.

점검 과정에서 장 권한대행은 업계의 애로사항을 청취하고, 최고가격제 취지에 맞는 합리적 가격 운영과 석유류 유통질서 확립에 적극 동참해 줄 것을 당부했다.

시는 지난 9일부터 관내 155개 주유소를 대상으로 단계별 점검을 진행 중이다. 현재까지 지역경제과와 5개 구청, 한국석유관리원이 합동 및 자체점검을 통해 50여 곳의 주유소를 점검했으며 나머지 100여 곳도 순차적으로 점검할 계획이다.

장 권한대행은 "자원안보 위기 극복을 위해 정유업계와 주유소 업계 모두 상생 노력이 필요하다"며 "가격 꼼수 인상이나 매점매석 등 불공정 행위는 신속하고 엄정하게 처분해 시민 피해가 없도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com