거창군, 치매안심마을 3곳 치매예방 프로그램 운영

핸드벨 등 체험형 프로그램 제공

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 =경남 거창군 치매안심센터는 16일부터 치매안심마을 3곳에서 어르신 대상 치매예방 프로그램 '우리동네 좋·치·예(좋은치매예방교실)'를 운영하고 있다고 밝혔다.

경남 거창군 치매안심센터가 위천면 남산, 마리면 영승, 신원면 수옥마을 등 치매안심마을 3곳 경로당에서우리동네 좋은치매예방교실 치매예방 프로그램을 운영하고 있다[사진=거창군] 2026.03.16

이번 프로그램은 위천면 남산, 마리면 영승, 신원면 수옥마을 경로당에서 진행되며 각 마을별로 주 1회, 총 18회 과정으로 운영된다. 전문 강사가 참여해 핸드벨과 풍물놀이, 치매예방 체조, 만들기, 노래 부르기 등 다양한 체험형 프로그램이 마련됐다.

센터는 참가 어르신을 대상으로 인지 선별검사, 노인 우울척도검사, 주관적 기억 감퇴 검사를 실시해 프로그램 전후 변화를 살필 계획이다. 검사 결과 치매 의심 소견이 나타나면 센터에서 추가 진단검사를 진행한다.

이정헌 거창군치매안심센터장은 "프로그램을 통해 어르신들의 우울감 예방과 건강한 노년생활 유지에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "치매예방을 위한 다양한 체험과 지원을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.

거창군은 2018년 마리면 영승마을을 시작으로 현재 3곳의 치매안심마을을 지정·관리하고 있다. 군은 치매 인식 개선과 치매 친화적 지역 환경 조성을 위해 지속적인 사업을 추진 중이다.

yun0114@newspim.com