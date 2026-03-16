[AI 사건 리포트] 고속도로에 차 세운 만취 운전자…트럭 기사 사망

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 16일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

술 취해 남편에 흉기…70대 살인미수 체포

전북 지역 한 주택에서 70대 여성이 술에 취한 상태에서 남편에게 흉기를 휘둘러 살인미수 혐의로 경찰에 체포됐습니다.​ 남편은 인근 병원에서 치료를 받고 있으며, 경찰은 부부 관계와 평소 갈등 여부를 조사하면서 정확한 범행 동기와 경위를 캐고 있습니다.​

경찰로고 [사진=뉴스핌DB]

평택서 가족 상대로 강도질…일당 4명 검거

경기 평택에서 한 가족을 상대로 강도 행각을 벌인 일당 4명이 경찰에 붙잡혔습니다.​ 이들은 피해자 가족 주거지에 침입해 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 공범 여부와 추가 범행 가능성을 조사 중입니다.​

이천 온천 실내수영장서 20대 사망…경찰 수사

경기 이천시 모가면의 한 온천 실내수영장에서 20대 남성이 물에 빠져 숨지는 사고가 나 경찰이 수사에 착수했습니다.

신고를 받고 출동한 119 구급대가 심폐소생술을 하며 병원으로 옮겼지만 남성은 끝내 숨졌고, 경찰은 시신 부검을 통해 정확한 사인을 확인하는 한편 수영장 CCTV 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.

연천 경사로서 밀린 탱크로리에 60대 깔려 숨져

경기도 연천군 군남면의 한 경사로에서 가스운반 탱크로리가 뒤로 밀리며 60대 남성을 치는 사고가 발생해 남성이 숨졌습니다. 구급대가 심폐소생술을 하며 병원으로 옮겼지만 남성은 끝내 숨졌고, 경찰은 차량이 주차된 경위와 제동장치 이상 여부 등을 조사하고 있습니다.

고속도로에 차 세운 만취 운전자…트럭 기사 사망

전북 완주군 호남고속도로에서 만취한 운전자가 고속도로 한복판에 승용차를 세워두는 바람에 뒤따르던 화물차들이 잇따라 들이받아 60대 화물차 기사가 숨졌습니다. 경찰은 면허 취소 수준의 혈중알코올농도 상태였던 40대 운전자를 도로교통법 위반(음주운전) 등 혐의로 입건하고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

사업장 임차인, 업주·직원 폭행…직원 실명

충남 천안에서 한 사업장 임차인이 자신이 빌려 쓰는 점포의 임대업주와 직원을 수차례 폭행해, 직원 한 명이 한쪽 눈을 실명하는 사건이 벌어졌습니다. 천안동남경찰서는 이 임차인을 특수폭행·특수상해 혐의 등으로 불구속 송치했으며, 피해 경위와 합의 여부 등을 추가로 조사하고 있습니다.

ace@newspim.com