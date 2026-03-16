'컷오프' 김영환 "공관위 결정 수용 못해"…반발 속 향후 행보 주목

자신의 SNS 통해 "자유민주주의 원칙·절차 파괴…도민 의사 헌신짝"

재심·무소속 출마·정계 은퇴 등 복수 선택지…충북 선거 지형 변수로

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 16일 국민의힘 공천관리위원회가 자신을 공천 배제(컷오프)한 것과 관련해 "공관위의 결정을 결코 받아들이지 못한다"고 밝히며 강하게 반발했다.

그는 이날 SNS(사회 관계망 서비스)를 통해 "공관위는 자유 민주주의의 원칙과 절차를 파괴했고, 충북 도민의 의사를 헌신짝처럼 버렸다"고 주장했다.

김영환 충북지사. [사진=충북도] 2026.02.23 baek3413@newspim.com

김 지사는 또 "특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"며 공천 과정의 공정성을 문제 삼았다. 이어 "지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 적어 정치적 대응에 나설 뜻을 내비쳤다.

우선 거론되는 것은 당에 남아 재심을 요구하는 방안이다. 김 지사가 공관위 결정의 절차적 정당성과 공정성 문제를 전면에 내세울 경우 추가 공모와 면접 과정에서 잡음이 커질 때 지도부가 수습 차원의 재검토에 나설 여지도 있다는 관측이 나온다.

그러나 컷오프 직후부터 공관위를 향해 "원칙과 절차를 파괴했다"고 공개 비판한 만큼 향후 당 지도부와의 관계는 상당 기간 냉각이 불가피하다는 평가도 있다.

재심이 받아들여지더라도 공천 과정 전반의 갈등과 상처가 남을 수 있다는 점에서 현실성이 크지 않다는 시각도 적지 않다.

탈당 후 무소속 출마 가능성도 꾸준히 거론된다. 현직 도지사로서 인지도를 바탕으로 독자 행보에 나설 경우 국민의힘 공천 후보와 표를 분산시켜 선거 판세에 적잖은 변수가 될 수 있는 데서다.

김영환 충북지사 페이스북 캡쳐. 2026.03.16 baek3413@newspim.com

보수 진영 표가 갈라질 경우 야권 후보에게 유리한 구도가 조성될 것이라는 전망이 뒤따른다. 다만 김 지사를 둘러싼 오송 참사 대응 논란, 각종 발언 논쟁 등 이른바 '지사 리스크'가 누적된 점은 부담 요인으로 꼽힌다.

중도·무당층의 피로감이 큰 상황에서 무소속 출마 시 득표력에 한계가 있을 수 있다는 점도 김 지사의 계산에 영향을 미칠 것으로 보인다.

공천 배제를 계기로 이번 지방 선거 불출마를 선언하고 사실상 정계 은퇴 수순을 밟는 시나리오도 거론된다. 다선 국회의원과 장관, 도지사를 지낸 만큼 '정치적 마무리'를 고민할 수 있다는 해석이다.

반대로 향후 여권 개편 과정에서 중앙 정치 무대로 다시 복귀하는 장기 구상 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 있다. 다만 김 지사가 현 단계에서 "승리를 위해 최선을 다하겠다"고 밝힌 점을 고려하면 당분간은 지방 선거를 둘러싼 정치적 승부에 집중할 것이라는 관측에 무게가 실린다.

김 지사의 향후 행보는 충북지사 선거는 물론 국민의힘이 추진하는 '혁신 공천' 구도에도 영향을 줄 것으로 보인다. 공관위가 현역 도지사 컷오프를 통해 세대교체와 쇄신 이미지를 강조한 만큼 김 지사의 거취에 따라 당내 갈등이 확산되거나 반대로 쇄신 드라이브가 강화될 가능성도 점쳐진다.

현직 지사의 공천 배제와 반발까지 겹치면서 김지사의 선택이 지역 민심과 향후 선거 지형에 어떤 파장을 낳을지 주목된다.

한편 국민의힘 공관위는 윤갑근 변호사, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 등 충북지사 공천을 신청한 3명 외에 오는 17일까지 추가 후보 등록을 받은 뒤 조만간 면접을 진행할 예정이다.

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