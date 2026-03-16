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"작은 시골학교에 봄이 왔어요"…입학생 세 배 늘어난 음성 부윤초

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지역·교육 맞물린 활력의 회복, 새 학년 교정은 '웃음꽃'

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군 대소면 부윤초등학교가 다시 웃음소리로 가득 찼다.

학령인구 급감으로 곳곳의 농촌 학교가 문을 닫는 가운데 부윤초는 올해 입학생이 전년보다 세 배 넘게 늘며 '학교 회생'의 상징으로 떠올랐다.

올해 부윤초의 입학생은 22명. 지난해 6명에 그쳤던 신입생 수가 한 해 만에 16명 늘었다.

음성 부윤초1학년 학생들이 강당에서 체육활동을 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. [사진=음성교육청] 함 2026.03.16 baek3413@newspim.com

충북교육청이 올해부터 시행한 '초등학교 1학년 20명 이하 학급 구성' 방침에 따라 1학년이 2개 반으로 나뉘면서 학교 전체가 7학급 체제로 확대됐다.

학생 수 회복 덕분에 운동장부터 복도까지 활력이 돌고 있다.

입학생이 급증한 배경에는 지역 여건 변화가 자리 잡고 있다.

내년(2027년) 신설 대체 이전을 앞둔 부윤초는 지난해 음성 성본산업단지 내 아파트가 공동학구로 지정되면서 젊은 학부모의 선택을 받았다.

새 아파트 입주로 젊은 세대가 유입되고, 농촌 지역 학교로는 보기 드문 '통학 경쟁력'을 확보한 셈이다.

학교는 늘어난 학생 맞이에 분주했다.

통학 안전을 위해 등·하교 버스를 세 대로 늘리고 노선을 재정비했으며, 맞벌이 가정을 위한 늘봄학교와 돌봄교실도 확대했다.

방과후 프로그램은 스포츠·전통문화·창의활동 등으로 다양화해 '배움의 공백 없는 학교' 운영에 나섰다.

16일 오전, 부윤초 해솔관(강당)에서는 '1학년 함께하는 창의적 체험활동'이 열렸다.

1반과 2반 아이들이 훌라후프 전달하기 협동놀이를 하며 손을 잡고 웃음을 터뜨렸다.

김재연 부윤초 교장은 "아이들이 많아졌다고 교육 질이 흐트러지지 않도록 한 아이 한 아이가 꿈을 발견하고 성장할 수 있게 모든 교직원이 힘을 모으고 있다"고 말했다.

이어 "신설 이전을 새로운 출발점으로 삼아 부윤초가 농촌 속 미래학교의 모델이 되도록 준비하겠다"고 덧붙였다.

부윤초는 1958년 문을 연 68년 전통의 학교다.

주민들이 함께 지켜온 학교가 아이들의 웃음으로 다시 살아나며 지역 교육의 가능성을 보여주는 '현장형 부활 스토리'가 되고 있다.

baek3413@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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