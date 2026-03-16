원주시 '디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 허브' 본격 가동

350억 국가사업…엔비디아 DLI 연계 'AI 사관학교' 9월 시범 운영

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 강원 원주시장은 16일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 디지털헬스케어 산업에 특화된 인공지능(AI) 인재양성과 실습·실증 인프라를 구축하는 '디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 허브 조성 사업' 추진 상황을 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA), 강원특별자치도, 원주시가 함께 추진하는 총사업비 350억원 규모의 국가사업으로, 디지털헬스케어 분야에 특화된 AI 인재양성 교육거점과 실습·실증 환경을 조성하는 것이 핵심이다.

올해는 국비 35억원, 도비 3억원, 시비 12억원 등 총 50억원이 반영됐으며, 최근 NIPA와 원주미래산업진흥원이 사업 협약을 체결하면서 17일 착수보고회를 기점으로 사업이 공식 착수한다.

원주시는 현재 AI 교육거점 운영을 위한 전용 교육시설 확보 절차를 진행 중이며, 디지털헬스케어 산업 기반과 연계한 단계별 추진 계획을 마련하고 있다.

원강수 원주시장이 '디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 허브 조성 사업' 추진 상황을 설명하고 있다.[사진=원주시] 2026.03.16 onemoregive@newspim.com

◆'원주 AI 사관학교' 구축…엔비디아 DLI 연계 5개 트랙

이번 사업을 통해 원주에는 디지털헬스케어 분야에 특화된 AI 인재양성 교육 거점, 이른바 '원주 AI 사관학교'가 구축된다. 교육은 엔비디아 딥러닝 인스티튜트(DLI·Deep Learning Institute) 기반 AI 교육과정을 중심으로, 디지털헬스케어 산업 현장에서 바로 활용 가능한 실무형 커리큘럼으로 운영될 예정이다.

교육과정의 기본 구조와 개요는 이미 마련됐으며, 세부 과정은 엔비디아 및 리드텍과 협력해 개발을 진행하고 있다. 시는 늦어도 올해 상반기 중 교육과정 개발을 완료한 뒤 시범 교육을 통해 현장 적용성을 검증하고, 순차적으로 교육 규모와 대상을 확대할 계획이다.

교육과정은 ▲AI 기본 과정 ▲디지털헬스케어 버티컬 AI 과정 ▲디지털헬스케어 로봇(피지컬 AI) 과정 ▲디지털헬스케어 디지털트윈 과정 ▲디지털헬스케어 산업 실무 등 5개 전문 트랙으로 구성된다. 이를 통해 의료데이터 분석, AI 모델 개발, 의료 로봇, 디지털트윈 등 디지털헬스케어 전 분야에 활용 가능한 실무형 AI 인재양성 체계를 구축한다는 구상이다.

원강수 시장은 "원주의 강점인 디지털헬스케어 산업에 AI를 결합해 교육·실증·산업 적용이 한 번에 이뤄지는 혁신 허브를 만들겠다"며 "AI 사관학교는 단순한 교육시설이 아니라 국가 수준의 디지털헬스케어 AI 전문 교육 플랫폼으로 운영될 것"이라고 말했다.

◆2026년 9월 시범운영…1년차 160명 양성·AI 모델 23건 개발

AI 사관학교 교육 프로그램은 준비 과정을 거쳐 2026년 9월 시범 운영을 시작하고, 2027년부터 정식 운영에 들어간다. 시범 운영 단계에서는 AI 기초 교육 과정을 중심으로 운영되며, 이를 통해 ▲AI 인재양성 160명 ▲교육교재 29건 개발 ▲AI 모델 23건 개발 등을 1차 목표로 설정했다.

시는 교육·실습·기술개발을 연계하는 구조로 프로그램을 설계해, 교육생들이 실제 의료데이터를 활용한 버티컬·피지컬 AI 모델을 개발하고 디지털헬스케어 현장에 적용해보는 경험을 제공할 계획이다. 이를 통해 단순 이론교육을 넘어 산업 현장에서 곧바로 활용 가능한 인재를 양성하겠다는 방침이다.

교육 대상은 특정 계층에 한정하지 않고 지역산업과 연계된 다양한 인력을 포괄한다. 지역 의료기기·헬스케어 기업 재직자, 예비 취업 인력, 대학 연계 교육과정 참가자 등 디지털헬스케어 산업 현장에서 AI를 활용할 수 있는 인력을 중심으로 맞춤형 교육 프로그램을 운영할 계획이다.

◆'디지털헬스케어 AI 혁신 거점 도시' 도약

원주에는 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원을 중심으로 한 공공 의료데이터 기반과 200여 개 의료기기 기업, 디지털헬스케어 규제자유특구 등이 집적돼 있어 국내 대표 디지털헬스케어 산업 생태계를 갖추고 있다.

원주시는 이러한 기반 위에 AI 인재양성과 교육, 산업 실증을 연결하는 혁신 거점을 구축해 디지털헬스케어 산업의 AI 전환(AX)을 선도하는 도시로 도약한다는 구상이다.

원강수 시장은 "원주는 공공 의료데이터 기관과 의료기기 산업이 결합된 드문 도시"라며 "이번 사업을 통해 AI 인재양성과 산업 혁신이 동시에 이뤄지는 디지털헬스케어 혁신 생태계를 구축해 지역의 미래 성장 동력을 확보하겠다"고 강조했다.

이어 원강수 시장은 '디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 허브 조성사업'과 관련해 AI 사관학교 명칭·교육 내용·추진 일정 등과 관련한 주요 질의응답에 나섰다.

우선 엔비디아 DLI 기반 교육과정이 포함되지만 '엔비디아 교육센터'라는 이름을 사용하지 않는 이유에 대해, "이번 사업이 과학기술정보통신부가 추진하는 국가 공공사업인 만큼 특정 기업명을 전면에 내세우기보다 다양한 글로벌 교육 프로그램을 포괄하는 공공 AI 교육 거점으로 운영하는 것이 바람직하다"고 밝혔다.

그는 "AI 사관학교는 특정 기업의 교육기관이 아니라 디지털헬스케어 산업에 특화된 AI 교육 플랫폼으로, 엔비디아 DLI는 여러 교육과정 중 하나로 편성되며 공식 명칭은 시민·전문가 의견을 반영한 공모를 통해 확정할 계획이며 마이크로소프트, AWS 등 글로벌 기업의 AI 교육과정도 단계적으로 도입해 개방형 교육체계를 구축하겠다"고 덧붙였다.

'디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 허브 조성사업'에 대해서는 "디지털헬스케어 산업에 특화된 AI 인재양성과 실습·실증 인프라를 구축하는 국가사업으로, AI 교육·실습·산업 적용을 하나의 체계로 연결해 산업 현장에서 바로 활용 가능한 실무형 AI 인재를 키우는 것이 핵심"이라고 설명했다.

사업 규모는 총 350억원이며, 올해는 국비 35억원, 도비 3억원, 시비 12억원 등 50억원이 반영됐고, 예산은 교육 인프라 구축과 장비·실습 환경, 교육 프로그램 운영에 단계적으로 투입된다.

사업 추진 일정과 관련해서는 "정보통신산업진흥원과 원주미래산업진흥원 간 협약이 완료됐으며, 3월 17일 착수보고회를 통해 사업이 공식 출범한다"고 밝혔다. 현재는 AI 사관학교 운영을 위한 교육시설 확보와 인프라 구축을 진행 중이며, 교육은 준비기간을 거쳐 2026년 9월 시범운영, 2027년 정식 운영에 들어갈 예정이다.

AI 사관학교 교육 내용에 대해서는 엔비디아 DLI 기반 AI 교육을 중심으로 디지털헬스케어에 특화된 실무형 커리큘럼을 운영한다고 밝혔다. 구체적으로 ▲AI 기본 과정 ▲디지털헬스케어 버티컬 AI ▲디지털헬스케어 로봇(피지컬 AI) ▲디지털헬스케어 디지털트윈 ▲디지털헬스케어 산업 실무 등 5개 트랙으로 구성해 의료데이터 분석, AI 모델 개발, 의료 로봇, 디지털트윈 등 현장 밀착형 교육을 제공할 계획이다.

2026년 'AI 인재 160명 양성' 목표에 대해서는 시범운영 단계에서의 기초 교육 이수 인원 기준이라고 강조했다. 이는 고급 AI 전문가 수를 의미하는 것이 아니라, AI 기초 역량을 갖춘 인력을 넓게 확보하는 데 초점을 둔 목표로, 2027년부터 심화·전문 과정 비중을 늘리며 교육 수준을 단계적으로 높이겠다는 방침이다.

이어 AI 사관학교는 강의 중심 시설이 아니라 교육과 AI 모델 개발, 산업 적용 프로젝트, 기술 실습이 동시에 이루어지는 디지털헬스케어 AI 인재양성 거점이라며 교육 과정 안에 데이터셋 구축, 기업 연계 과제, 실습용 AI 모델 개발 등이 포함돼 있어, 수료생들이 실제 디지털헬스케어 과제를 수행하면서 역량을 쌓는 구조라고 설명했다.

2026년 목표로 제시된 교육교재 29건과 AI 모델 23건에 대해서는, 엔비디아 DLI 커리큘럼을 참고하되 디지털헬스케어 특성에 맞게 재구성한 전용 교재를 개발하고, 의료데이터 기반 버티컬·피지컬 AI 교육에 활용할 수 있는 교육용·실습용 모델을 만드는 작업이라고 설명했다.

원 시장은 원주에서 이 사업이 추진되는 이유와 관련 국민건강보험공단·건강보험심사평가원 등 공공 의료데이터 기관과 200여개 의료기기 기업, 디지털헬스케어 규제자유특구가 집적된 국내 대표 디지털헬스케어 도시라는 점을 강조했다.

원강수 시장은 마지막으로 엔비디아 외 글로벌 교육과정 도입 계획과 관련해," AI 사관학교를 특정 기업에 종속되지 않는 개방형 플랫폼으로 운영하겠다"고 재차 강조했다.

초기에는 엔비디아 DLI 기반 교육을 중심으로 디지털헬스케어 특화 과정을 운영하되, 마이크로소프트·AWS 등 글로벌 기업의 AI 교육과정을 시범운영 단계부터 순차 도입해 클라우드·데이터·생성형 AI 등으로 교육영역을 넓혀갈 계획이라고 밝혔다.

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