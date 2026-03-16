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베식타시 골잡이 오현규, GK 선방에 막힌 '벼락슛'

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'오현규 89분' 베식타시, 1명 퇴장 겐츨레르비를리이에 2-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 튀르키예 프로축구 쉬페르리그 베식타시에서 활약 중인 공격수 오현규가 정규리그에서 3경기 연속 침묵했다. 하지만 슈팅 감각만큼은 여전히 예리함을 유지하며 팀의 승리에 한몫했다.

베식타시는 16일(한국시간) 튀르키예 앙카라 에르야만 스타디움에서 열린 겐츨레르비를리이와의 2025-2026 쉬페르리그 26라운드 원정에서 2-0으로 승리했다. 전반 18분 만에 상대 선수가 퇴장당하며 수적 우위를 잡은 베식타시는 후반 두 골을 몰아치며 승점 3을 챙겼고 승점 49(14승 7무 5패)로 리그 4위를 유지했다.

오현규는 4-1-4-1 전술로 나선 베식타시의 원톱 스트라이커로 선발 출전했다. 그는 한 차례 유효슈팅을 포함해 2개의 슈팅을 시도하며 전방에서 활발히 움직였지만 공격포인트를 기록하는 데는 실패했고 후반 44분 교체 아웃됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규. [사진=베식타시] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

베식타시는 전반 18분 홈팀 수비수의 퇴장으로 수적 우위를 잡은 뒤 후반 들어 더 과감하게 전진했다. 후반 11분 페널티지역 왼쪽으로 파고든 오현규는 왼발로 강력한 슈팅을 날렸으나 상대 골키퍼의 선방에 막히며 득점 기회를 날리는 듯했다. 골키퍼 손에 맞고 튀어나온 공을 수비수가 머리로 걷어내자, 문전으로 쇄도하던 주니오르 올라이탕이 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 공식 기록상 도움은 부여되지 않았지만 오현규의 강한 슈팅이 수비를 흔들며 선제골의 발판이 된 셈이다. 기세를 탄 베식타시는 후반 22분 오르쿤 쾨크취의 추가골까지 터지며 2-0 승리에 쐐기를 박았다.

겨울 이적 시장에서 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시 유니폼을 입은 오현규는 지난달 9일 알란야스포르전 데뷔전부터 리그 3경기 연속골을 폭발시키며 강렬한 신고식을 치렀다. 이 흐름은 지난 5일 튀르키예 쿠파스 C조 4라운드에서도 이어져 리제스포르를 상대로 추가골을 기록하며 컵 대회까지 포함해 5경기 4골을 쌓았다. 그러나 정규리그에선 갈라타사라이전, 코자엘리스포르전에 이어 이번 경기까지 3경기 연속 골문을 열지 못했다.

psoq1337@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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