오현규, 베식타스 이적 후 2경기 연속골…백힐 패스로 첫 도움까지

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 오현규가 터키 베식타스 이적 후 리그 2경기 연속골을 터뜨리며 확실한 해결사로 자리잡고 있다.
오현규는 16일(한국시간) 이스탄불 바샥셰히르 파티흐 테림 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 22라운드 바샥셰히르 원정에서 최전방으로 선발 출전해 1골 1도움을 기록하며 팀의 3-2 승리를 이끌었다.
4-1-4-1 포메이션의 원톱으로 나선 그는 전반 34분 실점으로 팀이 뒤진 상황에서 전반 43분 상대 수비 실수를 놓치지 않고 골키퍼와 1대1 상황에서 오른발 슈팅으로 동점골을 뽑아냈다.
후반에도 공격 포인트를 이어갔다. 후반 14분 흘러나온 볼을 감각적인 백힐 패스로 연결했고, 오르쿤 쾨크취가 마무리하면서 베식타스가 2-1 역전에 성공했다. 오현규의 이적 후 첫 도움이다. 후반 막판 바샥셰히르에 동점골을 내줬지만, 추가시간 밀로트 라시차의 크로스를 무스타파 헤키몰루가 마무리해 베식타스가 3-2 승리를 거뒀다.
축구 통계 매체 풋몹에 따르면 오현규는 1골 1도움에 더해 키패스, 드리블, 경합 승리 등에서 높은 기여도를 보이며 팀 내 최고 수준인 8점대 중반 평점을 받았고, 경기 최우수선수로 선정됐다. 알라니아스포르와 데뷔전에서 첫 골과 페널티킥 유도를 기록한 데 이어 두 번째 경기에서도 공격포인트 2개를 추가하며, 주포 태미 에이브러햄이 떠난 자리를 메울 확실한 스트라이커로 빠르게 눈도장을 찍었다. 오현규는 23일 괴즈테페와 리그 경기를 준비한다.
