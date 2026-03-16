전북교육청, '드림아이' 유아 발달 지원 사업 추진

유치원·어린이집 200여 곳 선정 지원

언어·신체·사회정서 발달 지원 확대



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 발달 지연 유아를 조기에 선별하고 지원하기 위한 '드림아이(Dream I) 유아 발달 지원 사업'을 추진한다.

전북교육청은 도내 공·사립 유치원과 어린이집을 대상으로 희망 신청을 받아 200여 개 기관을 선정해 지원할 계획이라고 16일 밝혔다.

전북특별자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 스마트기기 사용 증가 등으로 발달 지연 영유아가 늘고 있다는 현장 의견을 반영해 추진됐다. 전북교육청은 지난해 언어 발달 지연 유아를 조기에 발견·지원하는 '톡톡! 말해드림(Dream) 언어 발달 지원 사업'을 운영해 왔다.

'드림아이 유아 발달 지원 사업'은 학부모 만족도 92%를 기록한 기존 사업을 확대 개편한 것으로, 올해부터는 언어 발달뿐 아니라 신체 발달과 사회·정서 발달 등 유아 발달 전반으로 지원 범위를 확대했다.

운영을 희망하는 유치원과 어린이집은 오는 23일부터 27일까지 신청서를 작성해 도교육청 유초등특수교육과로 제출하면 된다.

선정된 기관에는 규모에 따라 100만~400만 원 내외의 예산이 지원되며, 유아 검사비 지원을 포함한 공통 과제와 △톡톡! 말해드림 언어발달 프로그램 △건강아이 신체발달 프로그램 △감성아이 사회·정서발달 프로그램 가운데 한 가지를 선택해 운영하게 된다.

또 프로그램과 연계한 뮤지컬·공연 관람, 체험학습 등 특별 프로그램도 운영할 수 있다.

최재일 유초등특수교육과장은 "이 사업은 유아 발달 검사와 질 높은 프로그램 운영을 통해 유아의 건강한 성장 발달을 지원하기 위한 것"이라며 "도내 모든 유아가 안정적인 교육·보육 환경에서 기초학습능력을 키워갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

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