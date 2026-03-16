코레일, 역명판 교통카드 '벚꽃 에디션' 한정판매

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 전국 12개 기차역의 역명판 디자인에 벚꽃을 더한 '역명판 레일플러스 교통카드 벚꽃에디션'을 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 카드는 벚꽃 명소로 유명한 진해, 경주 등 12개 기차역의 역 이름 안내 표지인 '역명판'을 그대로 담았다. 화사한 벚꽃 테마를 더한 '벚꽃에디션'으로 봄철에만 한정 판매한다.

역명판 레일플러스 교통카드 벚꽃에디션. [사진=코레일] 2026.03.16 gyun507@newspim.com

대상역은 진해, 서울, 용산, 대전, 부산, 경주, 강릉, 전주, 춘천, 순천, 영암, 득량 등이다.

레일플러스 카드는 전국에서 호환되는 선불형 교통카드다. 철도, 전철, 버스, 택시 등 대중교통 이용은 물론 편의점, 카페 등에서도 사용할 수 있다.

전국 12개 기차역 내 편의점 '스토리웨이'에서 해당 역의 카드를 구매할 수 있으며 판매가격은 4000원이다. 역 안에 스토리웨이가 없는 △진해역 △영암역 △득량역은 인근역에서 판매한다.

최은주 코레일 광역철도본부장은 "벚꽃 성지로 널리 알려진 주요역부터 숨겨진 간이역까지 전국 기차역의 아름다운 벚꽃 정취를 담고자 했다"며 "봄철 기차여행을 추억할 수 있는 기념상품이 되길 바란다"고 밝혔다.

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