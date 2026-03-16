[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 카카오톡 쇼핑탭, 카카오톡 선물하기(이하 선물하기), 카카오 톡딜(이하 톡딜), 카카오쇼핑라이브(이하 카쇼라) 등 카카오쇼핑에서 진행하는 상반기 최대 할인 행사 '카카오쇼핑페스타(이하 카쇼페)'를 16일부터 29일까지 2주간 진행한다.

카쇼페에서는 선물하기와 톡딜의 주요 브랜드 인기 상품을 특가로 선보이며, 카쇼라와 교환권 등 카카오쇼핑이 보유한 다양한 서비스를 통해 폭넓은 쇼핑 경험을 제공한다. 이용자는 카카오쇼핑에서 판매 중인 다양한 브랜드와 상품을 보다 합리적으로 쇼핑할 수 있다.

카카오쇼핑, 상반기 최대 할인 행사 '카쇼페' 진행 [사진=카카오]

뷰티에서는 입생로랑, 헤라, 달바, 논픽션 등 브랜드위크 참여 브랜드가 특가 혜택을 선보인다. 패션에서는 선물하기 신규 입점 브랜드인 마리떼 프랑소와 저버와 제니 선글라스로 유명한 레이벤 등 인기 브랜드 상품을 만나볼 수 있다.

또한 메종마르지엘라, 톰 포드, 헬렌카민스키 등 글로벌 명품 브랜드를 포함해 총 14개 명품 브랜드가 참여한다. 이 밖에도 스텐리, 르크루제, 코토나 등 리빙 브랜드와 소베맘, 포몽드, 하기스, 브라이텍스, 레고, 마리떼키즈 등 유아동 브랜드까지 다양한 상품을 특가로 선보인다.

특히, 라부부의 선풍적인 인기를 바탕으로 라이프스타일 트렌드를 주도하고 있는 팝마트의 신상 IP 상품도 카쇼페에서 단독으로 선보인다. 23일부터 공개되는 팝마트 신상품 라인업에는 '트윙클 트윙클'과 '스컬판다' 등 신규 IP가 포함되며 카쇼페 단독 물량을 소개한다.

이번 행사에서는 쇼핑 재미를 더하는 다양한 기획전과 이벤트도 함께 진행한다.

'24시간 카쇼페딜'에서는 매일 새로운 특가 상품을 선보인다. '실시간 랭킹'을 통해 카쇼페에서 지금 인기 있는 상품을 한눈에 볼 수 있다. 또한 첫 구매 이용자를 위한 '첫 구매딜 900딜'과 주요 브랜드 상품을 특별 혜택으로 선보이는 '브랜드픽'도 함께 마련했다.

행사 기간 동안 쿠폰 할인과 카카오페이 결제 할인을 함께 적용할 수 있는 '더블 할인' 혜택을 제공한다. 선물하기와 톡딜에서는 매일 오전 11시와 오후 6시에 선착순 쿠폰을 지급한다. 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 선물하기는 '나에게 선물' 배송 상품에, 톡딜은 카쇼페 대상 전 상품에 쿠폰을 사용할 수 있다.

매일 오전 8시에는 데일리 쿠폰팩도 제공한다. 이용자는 구매 금액에 따라 2만원 이상 2000원, 5만원 이상 5000원, 10만원 이상 1만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 톡딜에서는 일부 가전 및 고가 상품에 대해 30만원 이상 구매 시 7% 할인(최대 7만원) 혜택을 마련했다. 가전 등 고가 상품 구매를 고려하고 있는 이용자에게는 카쇼페가 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

카카오페이로 결제하면 추가 할인도 받을 수 있다. 선물하기에서는 2만원 이상 배송상품을 카카오페이 머니로 결제할 경우 10% 할인(최대 1만원)을 받을 수 있다. 교환권 구매 시 2000원 할인된다. 배송상품을 20만원 이상 구매하면 5% 할인(최대 5만원) 혜택도 받을 수 있다.

톡딜에서도 2만원 이상 전 상품을 카카오페이 머니로 결제하면 10% 할인(최대 1만원)하며, 일부 가전·교환권·리빙유아동·라이브 상품은 머니 또는 카드로 50만원 이상 결제 시 5% 할인(최대 5만원) 혜택을 추가로 제공한다.

이와 함께 카카오톡 쇼핑탭에서는 '소문내기 이벤트'도 진행한다. 카쇼페 프로모션 페이지를 친구에게 공유하면 방문 횟수에 따라 쇼핑 포인트가 자동 적립된다. 가장 많이 공유한 이용자는 최대 100만원 상당의 경품의 주인공이 될 수 있다.

카카오 관계자는 "이번 카쇼페는 선물하기, 톡딜, 카카오쇼핑라이브 등 카카오쇼핑 서비스에서 진행하는 상반기 최대 할인 행사"라며 "많은 이용자가 카쇼페에서 준비한 다양한 할인 혜택과 이벤트를 통해 즐거운 쇼핑 경험하길 바란다"고 말했다.

yuniya@newspim.com