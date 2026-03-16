봄맞이 '뷰티컬리페스타'…선케어·메이크업 최대 82% 할인

컬리, 23일까지 1만여 개 뷰티 상품 할인 판매

릴레이 브랜드데이 진행…앱 전용 쿠폰 혜택

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 리테일 테크 기업 컬리는 오는 23일까지 '뷰티컬리페스타'를 진행하고 1만여 개 뷰티 상품을 최대 82% 할인한다고 16일 밝혔다.

'뷰티컬리페스타'는 컬리가 엄선한 뷰티 상품을 매달 새로운 테마로 선보이는 행사다. 이번 페스타에서는 햇볕이 강해지고 야외 활동이 늘어나는 봄 시즌 특성을 반영해 자외선 차단과 맑은 피부 표현을 동시에 잡는 선베이스 메이크업을 테마로 시즌 특가와 브랜드데이 등 다양한 구성으로 준비했다.

컬리는 오는 23일까지 '뷰티컬리페스타'를 진행한다고 16일 밝혔다. [사진=컬리]

컬리는 선케어부터 스킨케어, 베이스 메이크업까지 봄 시즌에 필요한 뷰티 상품을 시즌 특가로 선보인다. 대표 상품은 '라로슈포제 유비데아 선크림', '연작 베이스 프렙' 등이며 5만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰도 함께 적용된다.

릴레이 브랜드 단독 혜택을 제공하는 '브랜드데이'도 이어진다. 오는 17일까지 끌레드뽀보떼, 아넷사 등 시세이도 연합은 15% 쿠폰을 증정하며 18일부터는 정샘물에서 쿠션류 외 베스트 상품 22% 일괄 할인 및 물착 기획 세트를 컬리온리 상품으로 선보인다. 오는 20일부터 22일까지는 스킨수티컬즈가 컬리 첫 라이브 기념 18% 쿠폰 및 컬리 단독 세트를 한정 수량으로 운영한다.

앱 전용 쿠폰 혜택도 다양하게 준비했다. 첫날인 16일에 한해 오픈런 쿠폰을 운영하며 7만원 이상 구매하면 최대 2만원까지 25% 저렴하게 구매할 수 있다. 행사 기간 4만원 이상 구매할 경우 1만원 선착순 쿠폰도 제공한다. 이 외에도 4만원 이상 구매 시 5% 할인되는 럭셔리 쿠폰과 5만원 이상 구매 시 15% 혜택을 받을 수 있는 카드사 쿠폰을 마련했다.

컬리 관계자는 "봄철 피부 보호를 위해 스킨케어부터 선케어까지 컬리가 까다롭게 큐레이션한 상품을 모아 뷰티컬리페스타를 준비했다"며 "뷰티 취향과 고민에 맞는 상품을 합리적으로 구매할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com