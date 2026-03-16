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100억 들인 제천시청내 주차타워, 부실 시공 '논란'

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준공 후 3개월만에 균열·도장 박리 등 하자 발생
특허공법 수의계약 '의혹', 시민 혈세 낭비 지적
10년 밖에 안된 멀쩡한 주차장 철거 예산 낭비해

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시청 주차타워가 준공된지 불과 수개월 만에 바닥 균열, 도장 박리, 방수 불량 등 심각한 하자가 속출하며 부실 시공 논란이 일고 있다.

특히 기존 주차장 부지위에 약 98억 원의 세금을 투입한 주차타워는 안전성이 뛰어났다는 특허공법으로 시공됐는데도 이같은 부실시공 시실이 드러나 철저한 진상 규명이 필요하다는 지적이다.

제천시청내 주차타워 바닥.[사진=조영석 기자] 2026.03.16 choys2299@newspim.com

16일 제천시에 따르면 시는 청사 내 주차난 해소를 명분으로 사업비 98억 5000만원을 들여 기존 노외주차장 부지에 지상 2층 3단, 295면 규모의 주차타워를 지난해 초 착공해 1년여만인 연말에 준공했다.

그러나 준공 3개월도 안 돼 주차면 바닥 콘크리트가 갈라지고 들뜸·파손이 발생했으며 도장 벗겨짐, 콘크리트 분진, 배수시설 주변 마감·방수 불량까지 확인됐다. 또한 차량 주차 구간에서 콘크리트 표면이 분말화되는 등 기본적인 내구성조차 결여된 상태다.

이 하자는 우연이 아니라는 견해다. 전문가들은 콘크리트 구조물의 초기 균열·들뜸이 시공 품질, 양생 과정, 방수 마감 문제에서 비롯될 가능성을 지적하고 있다. 

이번에 준공된 주차타워는 총 8억6300만원을 들여 2012년 10월과 2016년 12월 각각 준공된 멀쩡한 태양광 주차장을 10여년만에 철거하고 다시 100억원에 가까운 예산을 들여 주차장을 조성해 지방재정이 열악한 제천시가 시민 혈세를 낭비하고 있다는 비판이 일고 있다.

바닥이 균열된 제천시청내 주차타워.[사진=조영석 기자] 2026.03.16 choys2299@newspim.com

제천시가 적용한 '특허공법'은 비용 절감을 핑계로 품질 저하의 원인을 제공했다는 비판을 면하기 어렵다.

특히 특허공법이라는 명목으로 공개 입찰이 아닌 수의계약 형식으로 계약이 이뤄진 것도 의혹을 사고 있는 가운데 시민들은 "100억여원의 예산을 들인게 이런 결과냐"며 철저한 원인 조사와 시공 관리 점검을 요구하고 있다.

시 관계자는 "준공단계에서 추운 겨울철에 공사가 진행돼 하자가 발생한 것으로 보인다"며 "주차타워 시설에 대한 하자 여부를 점검하고 필요한 보수 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

choys2299@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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