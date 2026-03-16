전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

김길리·임종언, 쇼트트랙 세계선수권서 나란히 2관왕 '쾌거'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '람보르길리' 김길리(성남시청)가 또 한 번 폭발적인 추월 쇼를 펼치며 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회 2관왕에 올랐다.

김길리는 16일(한국시간) 캐나다 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 여자 1500ｍ 결승에서 2분31초003을 기록해 산드라 펠제부르(네덜란드·2분31초298)와 커린 스토더드(미국·2분31초386)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김길리. [사진=ISU] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김길리. [사진=ISU]2026.03.16 psoq1337@newspim.com

네덜란드와 캐나다가 각각 2명씩 결승에 올라 쉽지 않은 레이스가 예상됐지만 김길리는 침착했다. 후미에서 레이스 흐름을 지켜보며 기회를 엿봤다.

승부는 막판에 갈렸다. 6바퀴를 남기고 선두권에서 충돌이 발생하며 두 선수가 넘어졌고, 당시 5위였던 김길리는 곧바로 '기어'를 올렸다. 별명 '람보르길리'처럼 아웃코스로 치고 나가 단숨에 선두를 탈환했다.

체력을 비축했던 김길리는 이후 압도적인 스피드로 격차를 벌렸다. 남은 바퀴를 사실상 독주하며 여유 있게 결승선을 통과했다.

전날 여자 1000ｍ에서도 막판 아웃코스 추월과 날들이밀기로 0.009초 차 우승을 거뒀던 김길리는 이번 1500ｍ까지 석권하며 생애 첫 세계선수권 2관왕을 완성했다. 지난달 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금메달 2개에 이어 다시 한 번 세계 정상급 기량을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김길리. [사진=ISU] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

남자부에선 '페라림' 임종언(고양시청)이 극적인 판정 끝에 금메달을 추가하며 역시 2관왕에 올랐다.

임종언은 같은 날 남자 1000ｍ 결승에서 1분25초805를 기록해 옌스 판트바우트(네덜란드·1분26초315)와 나일 트레이시(영국·1분26초660)를 제치고 우승했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종언. [사진=ISU] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

레이스는 마지막 순간까지 치열했다. 초반 선두로 나섰던 임종언은 중반 이후 3위권에서 호흡을 조절하다 3바퀴를 남기고 아웃코스 추월로 다시 선두를 탈환했다.

하지만 마지막 코너에서 캐나다 에이스 윌리엄 단지누가 맹추격했다. 두 선수는 결승선 앞에서 몸싸움을 벌이며 날들이밀기를 시도했고, 전광판에는 단지누가 0.018초 앞선 것으로 표시됐다.

그러나 비디오 판독 결과 단지누가 결승선을 앞두고 임종언을 손으로 잡아채는 '암 블록' 반칙이 확인됐다. 단지누는 실격 처리됐고 임종언의 메달 색깔은 은메달에서 금메달로 바뀌었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종언. [사진=ISU] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종언. [사진=ISU] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

전날 남자 1500ｍ에서 정상에 올랐던 임종언은 1000ｍ까지 제패하며 김길리와 함께 이번 대회 한국 쇼트트랙의 '차세대 에이스'로 존재감을 확실히 각인시켰다.

김길리와 임종언은 단체전에도 출전했지만 아쉽게 메달 사냥에는 실패해 3관왕은 놓쳤다. 둘은 혼성계주 결승에서 호흡을 맞췄지만 2번 주자였던 김길리가 네덜란드 선수의 반칙으로 충돌하며 넘어졌고 한국은 4위에 그쳤다.

임종언, 이정민(성남시청), 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)이 호흡을 맞춘 한국은 5000ｍ 남자 계주 결승에서 이정민이 마지막 바퀴에서 추월에 성공해 캐나다 선수와 결승선에서 뒤엉키며 0.003초 빠르게 통과해 우승하는 듯했다. 하지만 비디오 판독에서 이정민이 결승선을 앞두고 바깥에서 안쪽으로 급하게 들어와 캐나다 선수의 진로를 방해했다며 한국의 페널티를 선언해 금메달이 날아갔다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동