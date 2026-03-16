[WBC] '8강 기적과 콜드패 상처' 안고 귀국한 한국대표팀

류지현 감독 "기쁨도, 실망도 있었다... 노경은, 이번 대회 MVP"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드베이스볼클래식(WBC) 8강이라는 성과와 0대10 콜드패의 상처를 동시에 안은 한국 야구대표팀이 16일 오전 인천국제공항을 통해 귀국했다. 2009년 준우승 이후 17년 만에 토너먼트에 진출했던 대표팀의 표정에는 아쉬움과 피로가 뒤섞여 있었다.

이번 대회에서 한국은 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 준준결승에서 우승 후보 도미니카공화국을 만나 0대10, 7회 콜드게임으로 완패하며 여정을 마쳤다. 세계 최정상 전력을 앞세운 도미니카의 공·수 격차를 몸소 체감했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 선수들이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널로 귀국해 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

한국 대표팀 여정의 하이라이트는 일본 도쿄에서 열린 조별리그 C조 마지막 경기, 호주전이었다. 한국은 2실점 이하, 5점 차 이상 승리라는 사실상 불가능에 가까운 조건을 충족해야만 8강 진출 희망을 이어갈 수 있었다. 한국은 호주를 상대로 7-2 승리를 거두며 필요한 스코어를 정확히 맞춰냈다. 한국·호주·대만의 3파전에서 실점률 싸움 끝에 극적으로 8강행 티켓을 거머쥐었다. 3연속 1라운드 탈락(2013·2017·2023)을 끊어낸 이 한 경기의 드라마는 2026년 한국 야구계를 통틀어 가장 큰 뉴스로 남을 만한 순간이었다.

류지현 감독 역시 "호주전에서 팀 코리아가 하나로 뭉쳐 이뤄낸 기적 같은 순간은 잊을 수 없다"며 "나 역시 감격에 겨워 눈물을 흘렸고, 인생 경기였다고 말할 수 있다"고 돌아봤다. 그는 "그 결과가 그냥 온 것이 아니라 지난해 1월부터 함께 쌓아온 것들이 모여 만들어낸 결실"이라고 대표팀의 여정을 총평했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 류지현 대한민국 야구 국가대표팀 감독이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰를 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

8강에서 한국이 맞닥뜨린 현실은 냉정했다. 도미니카공화국은 메이저리그 정상급 선수들로 구성된 타선과 압도적인 투수력을 앞세워 2회와 3회에만 7점을 몰아치며 일찌감치 승부를 갈랐다. 한국은 단 두 개의 안타에 그치며 반격의 실마리를 찾지 못했고, 7회 말 세 번째 홈런이 터지면서 콜드게임 패배를 받아들여야 했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 류현진(왼쪽), 문보경이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널로 귀국해 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

류 감독은 이번 대회를 "기쁨도 있었고, 실망도 있었다"며 "프로야구뿐 아니라 야구계 전체가 투수 육성 등 여러 숙제를 함께 고민해야 할 시기"라고 되돌아봤다. 구체적인 해법 제시에 대해서는 말을 아끼며 "지금은 내가 어떤 방안을 이야기할 시점은 아닌 것 같다"고 선을 그었다. 다만 "야구계 전반에 공감대가 있을 것"이라며 "협업과 상생이 필요하다"고 강조해 대표팀 경험을 바탕으로 KBO와 현장, 아마추어가 함께 움직여야 할 때라는 메시지를 던졌다.

이번 대회 개인적인 MVP를 묻는 질문에 류 감독은 한참을 고민한 끝에 최고참 투수 노경은의 이름을 꺼냈다. "최고참으로서 궂은일을 도맡아 하고 플레이와 태도 모두에서 모범적인 모습을 보여줬다"며 "감독 입장에서 큰 울림을 준 선수"라고 치켜세웠다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 노경은이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

도미니카전 패배 직후 라커룸에서 류지현 감독이 선수들에게 전한 말은 두 마디 "고생했고, 고맙다"였다. "지난해 11월 평가전부터 사이판 훈련 그리고 이번 대회까지 나는 정말 행복했다"며 "아무 잡음 없이 좋은 분위기로 끝난 대표팀이라 더 고마웠다"고 말했다.

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