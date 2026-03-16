전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[WBC] '8강 기적과 콜드패 상처' 안고 귀국한 한국대표팀

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

류지현 감독 "기쁨도, 실망도 있었다... 노경은, 이번 대회 MVP"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드베이스볼클래식(WBC) 8강이라는 성과와 0대10 콜드패의 상처를 동시에 안은 한국 야구대표팀이 16일 오전 인천국제공항을 통해 귀국했다. 2009년 준우승 이후 17년 만에 토너먼트에 진출했던 대표팀의 표정에는 아쉬움과 피로가 뒤섞여 있었다.

이번 대회에서 한국은 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 준준결승에서 우승 후보 도미니카공화국을 만나 0대10, 7회 콜드게임으로 완패하며 여정을 마쳤다. 세계 최정상 전력을 앞세운 도미니카의 공·수 격차를 몸소 체감했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 선수들이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널로 귀국해 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

한국 대표팀 여정의 하이라이트는 일본 도쿄에서 열린 조별리그 C조 마지막 경기, 호주전이었다. 한국은 2실점 이하, 5점 차 이상 승리라는 사실상 불가능에 가까운 조건을 충족해야만 8강 진출 희망을 이어갈 수 있었다. 한국은 호주를 상대로 7-2 승리를 거두며 필요한 스코어를 정확히 맞춰냈다. 한국·호주·대만의 3파전에서 실점률 싸움 끝에 극적으로 8강행 티켓을 거머쥐었다. 3연속 1라운드 탈락(2013·2017·2023)을 끊어낸 이 한 경기의 드라마는 2026년 한국 야구계를 통틀어 가장 큰 뉴스로 남을 만한 순간이었다.

류지현 감독 역시 "호주전에서 팀 코리아가 하나로 뭉쳐 이뤄낸 기적 같은 순간은 잊을 수 없다"며 "나 역시 감격에 겨워 눈물을 흘렸고, 인생 경기였다고 말할 수 있다"고 돌아봤다. 그는 "그 결과가 그냥 온 것이 아니라 지난해 1월부터 함께 쌓아온 것들이 모여 만들어낸 결실"이라고 대표팀의 여정을 총평했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 류지현 대한민국 야구 국가대표팀 감독이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰를 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

8강에서 한국이 맞닥뜨린 현실은 냉정했다. 도미니카공화국은 메이저리그 정상급 선수들로 구성된 타선과 압도적인 투수력을 앞세워 2회와 3회에만 7점을 몰아치며 일찌감치 승부를 갈랐다. 한국은 단 두 개의 안타에 그치며 반격의 실마리를 찾지 못했고, 7회 말 세 번째 홈런이 터지면서 콜드게임 패배를 받아들여야 했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 류현진(왼쪽), 문보경이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널로 귀국해 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

류 감독은 이번 대회를 "기쁨도 있었고, 실망도 있었다"며 "프로야구뿐 아니라 야구계 전체가 투수 육성 등 여러 숙제를 함께 고민해야 할 시기"라고 되돌아봤다. 구체적인 해법 제시에 대해서는 말을 아끼며 "지금은 내가 어떤 방안을 이야기할 시점은 아닌 것 같다"고 선을 그었다. 다만 "야구계 전반에 공감대가 있을 것"이라며 "협업과 상생이 필요하다"고 강조해 대표팀 경험을 바탕으로 KBO와 현장, 아마추어가 함께 움직여야 할 때라는 메시지를 던졌다.

이번 대회 개인적인 MVP를 묻는 질문에 류 감독은 한참을 고민한 끝에 최고참 투수 노경은의 이름을 꺼냈다. "최고참으로서 궂은일을 도맡아 하고 플레이와 태도 모두에서 모범적인 모습을 보여줬다"며 "감독 입장에서 큰 울림을 준 선수"라고 치켜세웠다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 노경은이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

도미니카전 패배 직후 라커룸에서 류지현 감독이 선수들에게 전한 말은 두 마디 "고생했고, 고맙다"였다. "지난해 11월 평가전부터 사이판 훈련 그리고 이번 대회까지 나는 정말 행복했다"며 "아무 잡음 없이 좋은 분위기로 끝난 대표팀이라 더 고마웠다"고 말했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동