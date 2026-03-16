[오늘날씨] 전국 흐림...아침 출근길 '쌀쌀'

아침 최저 -4~6도 · 낮 최고 10~16도



[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 16일은 전국이 흐린 가운데 아침 출근길 기온이 영하권으로 떨어지며 쌀쌀할 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 북동지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 월요일인 16일은 전국이 대체로 흐린 가운데 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지고 낮과 밤의 일교차가 크겠다. 사진은 서울 종로구 광화문 광장에서 두꺼운 옷차림으로 출근길 발걸음을 옮기고 있는 시민들의 모습. 2026.03.09 kunjoo@newspim.com

중부는 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많겠다. 동해안과 제주도는 구름이 많겠으며 경상동해안을 제외한 남부는 대체로 맑겠다.

아침 최저기온은 -4~6도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲수원 -2도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 4도 ▲청주 0도 ▲대전 -1도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲대구 2도 ▲부산 6도 ▲울산 4도 ▲제주 6도다.

낮 최고기온은 10~16도로 예측된다. ▲서울 13도 ▲인천 11도 ▲수원 12도 ▲춘천 15도 ▲강릉 12도 ▲청주 14도 ▲대전 14도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 15도 ▲울산 13도 ▲제주 12도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.

jason14@newspim.com