우상호 "고은리 도청사 신축은 존중…'빚더미 도청'은 막겠다"

"아파트 분양에 기댄 재원조달, 도민 담보로 한 위험한 도박"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 더불어민주당 강원도지사 예비후보가 춘천 고은리 강원도청 신청사 건립과 관련해 "행정 연속성을 위해 고은리 신축 결정은 존중하되, 아파트 분양에 기댄 재원 조달 방식은 원점에서 재검토해야 한다"고 15일 밝혔다.

우 예비후보는 이날 강원도청사 신축 관련 기자회견문을 통해 "강원도청사 신축을 둘러싼 혼란을 매듭짓고 도민의 혈세를 지키기 위한 명확한 입장을 밝히고자 이 자리에 섰다"며 이같이 말했다.​

우상호 강원도지사 예비후보가 더불어민주당 강원도당에서 강원도청 이전과 관련한 기자회견을 갖고 있다.[사진=우상호 선거사무소] 2026.03.15 onemoregive@newspim.com

우 예비후보는 먼저 "이미 지난 3월 6일 고은리 부지에 대한 건축허가 등 법적 행정절차가 완료됐다"며 "행정의 신뢰를 보호하고 불필요한 소송과 혼란을 막기 위해 고은리 도청 신축이라는 기존 결정은 번복하지 않고 존중하겠다"고 밝혔다.

다만 재원 조달 방식에 대해서는 강하게 우려를 표했다. 그는 "현재 강원도정은 아파트 분양 수익으로 청사 건립비를 충당하겠다고 한다. 그러나 이는 냉혹한 현실을 외면한 판단"이라며 "춘천시에서 이미 개발 진행 중인 세대는 2만2660세대로 주택 공급 과잉 상태인데, 이런 상황에서 4700세대를 추가 분양해 건설비를 마련하겠다는 것은 시장 원리상 불가능에 가깝다"고 지적했다.

이어 "국가 간 전쟁과 무역분쟁 등으로 원자재 값이 폭등하는 한 치 앞도 예측하기 어려운 상황에서 분양이 실패할 경우 최소 수천억 원에서 최대 1조4000억 원의 빚이 고스란히 도민의 몫이 된다"며 "아파트 분양에 기댄 신축 비용 조달은 도민을 담보로 한 위험한 도박"이라고 비판했다.

우 예비후보는 김진태 도정이 예고한 신청사 착공식에 대해서도 "시공사 선정은 물론 착공계도 제출되지 않은 상태에서 '착공식'부터 열겠다는 것은 선거를 앞두고 도민을 속이는 정치적 쇼에 불과하다"며 "실질적 공사가 불가능한 시점에서의 가짜 착공식은 즉각 중단돼야 한다"고 주장했다.

그는 "현재 추진 중인 강원도청사 신축과 행정복합타운 조성사업 절차는 일단 중단돼야 한다"며 "제가 당선된다면 적절한 시점에 도민과 함께 가장 안전하고 합리적인 재원 조달 방안을 다시 마련하겠다"고 공약했다.

우상호 예비후보는 "행정의 책임은 기존 약속을 존중하는 것만큼이나 잘못된 방식을 바로잡는 용기에서 나온다"며 "도민의 소중한 세금이 낭비되지 않도록, 오직 도민만을 위한 길을 가겠다"고 강조했다.

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