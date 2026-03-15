한범덕 "당원명부 유출 의혹, 엄정 조사 후 책임자 처벌해야"

"정당 민주주의 흔드는 중대한 사안… 공정한 경선 환경 마련" 촉구



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 한범덕 충북지사 예비 후보는 15일 최근 제기된 충북도당 당원 명부 유출 의혹과 관련해 입장을 내고 "정당 민주주의의 근간을 흔들 수 있는 심각한 사안"이라며 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 요구했다.

한 예비후보는 이날 입장문을 통해 "당무위원회가 충북지사 후보 선출 방식을 일반 도민 여론 조사 70%, 권리당원 여론조사 30%로 확정한 것은 당의 공식 결정으로 존중한다"면서도 "당원 명부가 특정 목적을 위해 부적절하게 사용됐다면 이는 당의 공정성과 신뢰를 훼손하는 행위로, 결코 가볍게 넘어갈 수 없다"고 강조했다.

지난달 4일 한범덕 전 청주시장이 충북도청에서 충북지사 출마를 선언하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.02.04 baek3413@newspim.com

그는 이번 사안이 단순 유출을 넘어 ▲맞춤형 선거운동 가능성 ▲'기울어진 운동장' 논란 속 불공정 경선 ▲권리당원 명예 훼손 ▲경선 후유증 및 불복 사태 등 여러 부작용을 초래할 수 있다고 지적했다.

한 예비 후보는 이에 따라 민주당 윤리감찰단이 충북도당 당원 명부 유출 의혹에 대한 감찰 결과를 조속히 투명하게 공개하고, 만약 명부 유출이나 관리 부실 등의 책임이 드러날 경우 지위 고하를 불문하고 엄중히 책임을 물어야 한다고 주장했다.

또 필요 시 형사 고발 등 강력한 재발 방지 조치도 검토해야 한다고 밝혔다.

아울러 "유출이 확인된 당원 명단은 권리당원 여론 조사 대상에서 제외하는 등 사전 조치를 통해 경선의 공정성과 형평성을 확보해야 한다"고 했다.

한 예비 후보는 "당원과 도민 앞에 진실을 명확히 밝히고, 책임 소재를 분명히 하는 것은 당의 책무"라며 "이번 사안이 투명하게 규명돼 공정하고 떳떳한 경선 환경이 조성되길 강력히 촉구한다"고 말했다.

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