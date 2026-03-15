'테니스 1위' 알카라스, BNP 파리바오픈 4강 탈락…16연승 행진 마감

신네르·메드베데프 결승 맞대결

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 남자 테니스 세계랭킹 1위 카를로스 알카라스(스페인)가 올해 첫 패배를 당했다.

알카라스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디언웰스에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 BNP 파리바오픈 단식 4강에서 다닐 메드베데프(세계 11위·러시아)에게 세트스코어 0-2(3-6, 6-7<3-7>)로 패했다.

[인디언웰스 로이터=뉴스핌] 메드베데프(왼쪽)와 알카라스가 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디언웰스에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 BNP 파리바오픈 단식 4강에서 악수를 나누고 있다. 2026.03.15 football1229@newspim.com

알카라스는 1세트에서 3-6으로 패했다. 메데베데프는 딱 한 번의 브레이크로 게임을 주도했다. 이어진 2세트는 타이브레이크에서 승부가 갈렸다. 메드베데프는 2-1 상황에서 두 차례 미니 브레이크를 성공시키며 격차를 벌렸다. 두 포인트 모두 알카라스의 스트로크 범실로 만들어졌다.

이후 메드베데프는 자신의 서브 게임을 안정적으로 지키며 점수를 6-1까지 벌렸다. 알카라스가 연속 포인트를 따내며 6-3까지 추격했지만, 메드베데프는 마지막 포인트를 서브 에이스로 마무리하며 결승 진출을 확정했다.

이 패배로 알카라스의 시즌 16연승 행진도 막을 내렸다. 알카라스는 앞서 출전한 호주오픈과 카타르 엑손모바일오픈에서 연달아 정상에 오른 바 있다.

또한 알카라스는 2023년과 2024년에 이어 대회 3연패에 도전했지만 4강에서 탈락해 목표 달성에 실패했다.

메드베데프는 이날 승리로 최근 알카라스를 상대로 이어졌던 4연패를 끊었다.

메드베데프는 결승에서 얀니크 신네르(세계 2위·이탈리아)와 맞붙는다. 신네르는 앞서 열린 4강전에서 알렉산더 츠베레프(세계 4위·독일)를 2-0(6-2, 6-4)으로 꺾고 결승에 올랐다.

메드베데프는 이달 초 두바이 듀티프리 챔피언십 우승에 이어 2개 대회 연속 정상에 도전한다.

[인디언웰스 로이터=뉴스핌] 신네르가 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디언웰스에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 BNP 파리바오픈 알렉산더 츠베레프와의 단식 4강에서 공을 치고 있다. 2026.03.15 football1229@newspim.com

신네르는 이 대회 결승에 처음 올랐다. 그는 올해 호주오픈 4강, 카타르 엑손모바일오픈 8강에 올랐지만 아직 우승은 없다.

세계 랭킹은 결승 결과와 관계없이 큰 변화는 없다. 신네르는 이번 대회에서 우승하더라도 2위를 유지하고, 메드베데프는 우승 시 9위, 준우승 시 10위가 된다.

두 선수의 상대 전적에서는 신네르가 8승 7패로 근소하게 앞서 있다. 메드베데프가 2020년부터 2023년 상반기까지 6연승을 기록했지만 이후 최근 맞대결에서는 신네르가 3연승을 거두며 흐름을 바꿨다.

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